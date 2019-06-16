انطلاق الملتقى الصيفي الثاني عشر لأبناء موظفي "البلديات"

مسقط - الرؤية

انطلقت أمس الأحد فعاليات الملتقى الصيفي الثاني عشر لأبناء موظفي وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، تحت شعار "نروي جيلاً.. لنزهر وطناً"، بهدف إكساب المشاركين العديد من المهارات الحياتية المفيدة وتعزيز قدراتهم وتنميتها، إلى جانب تعريفهم بالجهود التي تقوم بها الوزارة والخدمات التي تقدمها في قطاعيها البلدي والمائي، حيث يستمر الملتقى خلال الفترة من 16 يونيو إلى 4 يوليو المقبل.

ويأتي الملتقى الصيفي في نسخته الثانية عشرة مشتملا على عدد من البرامج العلمية والعملية الهادفة والمتنوعة؛ أهمها برنامج "أمن بياناتك" والذي يهدف إلى تعريف المتدربين على كيفية حفظ وتأمين البيانات من الحسابات المجهولة، إضافة إلى التعرف على جهاز الحاسب الآلي وشرح الأجزاء الداخلية له وأهمية كل جزء منها. أما برنامج "أنا القائد" فيهدف إلى تنمية القدرات الذهنية والعلمية لدى الطفل مما سيساهم في تكوين شخصية قيادية له، حيث يتضمن البرنامج الألغاز لتنمية المهارات الذهنية لدى الطفل وإجراء تجارب علمية وسرد قصص واقعية، كما يشتمل البرنامج على ألعاب حركية توضح للطفل أهمية القائد في الفريق. ومن بين الفعاليات برنامج "اصنع بمهارة" ويهدف إلى إكساب المشاركين المهارات الأساسية في إنتاج بعض قطع المشغولات اليدوية البسيطة مثل صناعة الإكسسوار والسعفيات ومنتجاتها بطريقة تفاعلية. كما سيتم تقديم برنامج "مبدع بفكري" الذي يهدف إلى تنمية المهارات العلمية والعملية والقيادية والابتكارية مثل العلوم الميكانيكية وتصميم مصانع صغيرة تعمل بشكل آلي بالإضافة إلى إعادة التدوير.

ويشتمل الملتقى على تنظيم رحلات ترفيهية وتعريفية يتم من خلالها زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بهدف إطلاع المشاركين على أبرز المعالم السياحية الشهيرة في السلطنة.

يشار إلى أنَّ تنفيذ الملتقى الصيفي بمركز تنمية الموارد البشرية يأتي ضمن جهود وخطط وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه الذي تنفذه كل عام لأبناء موظفيها، وكونه جزءا أساسيا من البرامج التدريبية التي يُقدمها المركز.