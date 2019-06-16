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بلدية صحار تمنح 611 قطعة أرض سكنية خلال 2018

الأحد 16 يونيو 2019 08:44 م بتوقيت مسقط

بلدية صحار تمنح 611 قطعة أرض سكنية خلال 2018

 

صحار - الرؤية

أظهرت إحصاءات أن بلدية صحار، مُمثلة في دائرة الأراضي وأقسام التخطيط والمساحة، منحت خلال العام الماضي 611 قطعة أرض سكنية للمستحقين، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لإعداد مخططات الأراضي وتوزيعها على المستحقين حسب الإمكانيات والمخططات المتوفرة.

وقامت الدائرة خلال نفس العام بإحالة 6223 ملفاً إلى دائرة السجل العقاري بالمديرية العامة للإسكان بشمال الباطنة لاستكمال استخراج سندات الملكية للمواطنين وذلك بعد استكمال الإجراءات المتبعة للمنح لدى بلدية صحار، وتم إحالة 1165 ملفاً للعرض على لجنة شؤون الأراضي، وبلغ عدد الملفات التي تمَّ تنزيل بياناتها في قسم البيانات والإحصاء 9847 ملفا. وبلغ عدد الطلبات السكنية المحالة إلى وزارة الإسكان للفحص 10000 طلب، وخلال نفس العام بلغ عدد الطلبات السكنية التي تمَّ استلامها وتسجيلها 1489 طلبا، منها 851 طلبا للرجال و638 طلبا للنساء.

وتلقت دائرة الأراضي بالبلدية 62 طلب إثبات ملك لمختلف الاستعمالات في عام 2018، وتمت زيارة 49 موقعاً من خلال لجنة شؤون الأراضي واللجنة الفنية، كذلك تم معاينة 196 موقعاً من قبل قسم إثبات الملك بالدائرة.

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