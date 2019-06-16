دعم مهارات الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى السلطان قابوس بصلالة

صلالة - الرؤية

نظَّم مستشفى السلطان قابوس بالتعاون مع دائرة التدريب بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار وعلى مدى يومين متتاليين، ورشة عمل حول المهارات الأساسية والمتقدمة للتعامل مع مجرى التنفس في الحالات الطارئة، وذلك بقاعة مستشفى السلطان قابوس وبمشاركة أكثر من 30 مشاركاً ومشاركة من الكوادر الطبية العاملين بالمستشفى والمؤسسات الصحية بالمُحافظة.

وتم اعتماد الورشة من قبل المجلس العماني للاختصاصات الطبية وحاضر فيها الدكتور محمود بن ناصر الرحبي استشاري أول طب الطوارئ. وقال حسن بن محاد الكثيري مدير مستشفى السلطان قابوس إن عقد هذه الورش تساعد الكوادر الطبية والتمريضية في الحصول على المهارات الجديدة واكتساب أكبر قدر من المعلومات لتقديم خدمات صحية ذات جودة للمرضى والمُراجعين، خاصة وأنَّ مثل هذه الورش تسهم في تطوير الخدمات في القطاع الصحي والاستفادة من الخبرات الأخرى وتطبيق ساعات التعليم الطبي المستمر المطلوبة من جميع العاملين في هذا المجال، وصقل المهارات الفنية للأطباء.

وأضاف الكثيري أن تنظيم الورشة يهدف إلى الارتقاء بكافة الأطباء والكوادر المساعدة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين في المحافظة وهي ما تتوافق مع خطط التدريب والتعليم المستمر بالمديرية والمعتمدة من المجلس العماني للاختصاصات الطبية لعام 2019.

وحول الجلسات التي تضمنتها الورشة، أوضح الدكتور أسامة عمارة رئيس قسم الطوارئ بمستشفى السلطان قابوس أن الورشة تضمنت عدة جلسات نظرية وتطبيقية نفذها الدكتور محمود بن ناصر الرحبي استشاري أول طب الطوارئ؛ حيث شملت تلك الجلسات عرضا تشريحيا لطبيعة عمل الجهاز التنفسي في الحالات الطبيعية والتعريف بكل جزء فيه- بجانب شرح مفصل للصعوبات التنفسية التي يتعرض لها المصابون وكيفية التغلب عليها ومعالجتها- إضافة إلى عرض مختلف الأجهزة المستخدمة في دعم الجهاز التنفسي والتعريف بها وإجراء تطبيقي تدريبي وإجراء تمارين وامتحانات عملية للمشاركين تناولت عدداً من الحالات المختلفة التي تصل لأقسام الطوارئ وكيفية تشخيصها والتعامل معها.