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جامعة السلطان قابوس تنظم البرنامج الصيفي لطلاب المدارس في مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر

الأحد 16 يونيو 2019 08:41 م بتوقيت مسقط

جامعة السلطان قابوس تنظم البرنامج الصيفي لطلاب المدارس في مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر

 

مسقط - العمانية

بدأ بجامعة السلطان قابوس ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس البرنامج الصيفي لطلبة المدارس، وتستمر فعالياته حتى الثامن عشر من يوليو المقبل بمشاركة 661 طالبًا وطالبة من مختلف مدارس السلطنة.

وتمّ في حفل الافتتاح عرض مجموعة من المعلومات والتعليمات المهمة الخاصة بالبرنامج الصيفي، في القاعة الكبرى بمركز الجامعة الثقافي. ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة لطلبة المدارس لاستغلال وقتهم خلال الإجازة الصيفية، واكتساب عدد من المعارف والمهارات في مجالات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والتقنيات الحديثة، مع ممارسة بعض الأنشطة الرياضية بنمط يجمع بين المعرفة والمتعة.

وتطرق الدكتور زهران بن سالم الصلتي مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في كلمة حفل الافتتاح إلى أهمية استغلال كل الفرص المتاحة من البرنامج للاستفادة منه بقدر كبير من المعلومات والمهارات المبتكرة وإكساب المشاركين مهارات أساسية في مجالات مختلفة حسب محتوى كل دور.

ويتضمّن البرنامج الصيفي ثلاث دورات مقسمة حسب الصفوف الدراسية، الدورة الأولى هي الدورة الصيفية المكثفة وتستهدف الطلبة المنتقلين إلى الصفين الحادي عشر والثاني عشر، وتتضمن أنشطة في اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي (ICDL)، وبرامج متعلقة بالمهارات والوظائف المستقبلية والحياة الجامعية.

أمّا الدورة الثانية فهي دورة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتستهدف الطلبة المنتقلين إلى الصفوف الثامن والتاسع والعاشر، وتتضمن أنشطة في اللغة الإنجليزية، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتشمل الروبوت والطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى أنشطة في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وبعض الأنشطة الرياضية. أمّا بالنسبة للدورة الثالثة فتتمثل في النادي الصيفي، وتستهدف الطلبة المنتقلين إلى الصفوف الخامس والسادس والسابع، وتتضمن أنشطة في اللغة الإنجليزية والعلوم المرحة وبعض الأنشطة الرياضية.

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