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مدرسة حي الشروق العالمية بصور ترفد مسيرة التعليم العماني بخبرات متقدمة

الأحد 16 يونيو 2019 08:40 م بتوقيت مسقط

مدرسة حي الشروق العالمية بصور ترفد مسيرة التعليم العماني بخبرات متقدمة

 

صور- الرؤية

توفر مدرسة حي الشروق العالمية- والتي تعد كيانًا تعليميًا مستقلًا مملوكا بالكامل للمؤسسة التنموية- نظاما حديثًا صُمم خصيصًا من أجل تحويل خبرات التعليم- التعلم في القطاع التعليمي بولاية صور والمناطق المجاورة لها.

ومن خلال التعريف بالمنهج الدولي المطبق بالمدرسة فإنّ المدرسة تقدم أفضل المناهج المعترف بها عالميًا، وذلك في مجال توفير منهج شامل يشجع الطلبة على أن يصبحوا قادة المستقبل ويعدهم لمواجهة تحديات الغد. ويسهم هذا المنهج العالمي في صقل الطلبة بالمهارات والمعارف اللازمة التي تمكنهم من تحقيق دور ملموس ليس في السلطنة فحسب، بل يصل في المستقبل إلى العالم بأسره.

يشار إلى أنّ المدرسة تأسست عام 2002 في منشأة صغيرة تابعة للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وذلك بهدف توفير التعليم لأبناء موظفي الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال سواء أبناء الموظفين العمانيين أو الوافدين. وفي عام 2018، افتتحت المدرسة حرمها الجديد، والذي سوف تتمكن من خلاله من تقديم خدمات للطلبة القاطنين بولاية صور، وبطاقة استيعابية قدرها 1200 طالب تتراوح أعمارهم ما بين 3-17 سنة.

والمدرسة عضو معتمد بالكامل في مجلس المدارس الدولية "CIS"، ومصممة لتقدم تعليمًا دوليًا متميزًا لطلابها، على أن تتبع معايير المناهج الدولية في المرحلتين الابتدائية والثانوية، وسيتم تدريس ذلك من قبل معلمين ناطقين باللغة الإنجليزية، مع مراعاة التعاليم الإسلامية والاعتبارات الثقافية للسلطنة.

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