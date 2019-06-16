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تواصل جهود صيانة 22 فلجا متأثرة بالأنواء المناخية في وادي بني خالد

الأحد 16 يونيو 2019 08:10 م بتوقيت مسقط

تواصل جهود صيانة 22 فلجا متأثرة بالأنواء المناخية في وادي بني خالد

 

وادي بني خالد - الرؤية

تُوَاصِل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أعمالَ الصيانة والتأهيل لاثنين وعشرين فلجًا بمختلف قرى ولاية وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية؛ وذلك بعد تعرُّض الولاية لهطول أمطار غزيرة جراء الحالة الجوية الأخيرة التي شهدتها السلطنة، وتسبَّبت في حدوث أضرار لعدد من الأفلاج وتوقفها عن الجريان.

وتتمثَّل أعمال الصيانة التي تقوم بها الوزارة في إزالة ورفع الكبس والترسبات من قنوات الأفلاج المكشوفة والمغطاة وأمهات الأفلاج (المعاقد)، وكذلك صيانة وإصلاح وترميم قنوات الأفلاج المتضررة؛ حيث تمَّ الانتهاء من صيانة عددٍ منها وجارٍ استكمال صيانة بقية الأفلاج.

وتعدُّ الأفلاج المصدرَ الرئيسيَّ التي يعتمد عليها أهالي الولاية في تلبية مختلف احتياجاتهم من مياه الشرب وري المزروعات... وغيرها من الاستخدامات، كما أنَّ الوزارة تقوم بدورها وبشكل مستمر في تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل للأفلاج في جميع ولايات السلطنة؛ وذلك سعياً نحو الحفاظ على هذا الإرث الحضاري العريق، وكذلك لما لها من دور في تلبية معظم احتياجات الأهالي من المياه وتحديدًا المناطق الجبلية.

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