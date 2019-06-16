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اللجنة الوطنية للشباب تعزز القدرات الإبداعية في "مخيمات الإبداع الشبابي"

الأحد 16 يونيو 2019 08:09 م بتوقيت مسقط

اللجنة الوطنية للشباب تعزز القدرات الإبداعية في "مخيمات الإبداع الشبابي"

الرؤية - ناصر العبري

نفَّذتْ اللجنة الوطنية للشباب مشروع "مخيَّمات الإبداع الشبابي"؛ حيث انطلقَ المخيَّم الأول في منتجع ملينيوم المصنعة ولمدة خمسة أيام، وبمشاركة 32 شابًا وشابّة من ذوي القدرات الإبداعية والمواهب.

ويضمُّ الملتقى عددًا من الورش والأنشطة والفعاليات المعنيّة باستكشاف مواهب الشباب وقدراتهم في مختلف جوانب المعرفة؛ حيث تعمل على تطوير مهاراتهم في كلٍّ من: التفكير الإبداعي، والتفكير النقدي، والمهارات الحياتية والاستخدامات والتطبيقات العلمية والتكنولوجية والتجارب العلمية، والأنشطة الثقافية والإبداعية والترفيهية والتعلم النشط، والألعاب التربوية والتوعوية. ويأتي هذا المشروع ضمن المشروعات الجديدة التي تعمل عليها اللجنة خلال دورتها الرابعة؛ إذ يندرج المشروع ضمن برنامجها الإستراتيجي المستدام "تطوير قدرات الشباب"، الذي يسعى لتدشين مجموعة من المشاريع والأنشطة التي توفر للشباب الفرص لتنمية معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم في مجالات متعددة؛ وذلك من خلال توسيع فرص الشباب لزيادة معارفهم ووعيهم في المجالات الصحية والثقافية والإعلامية والتعلم والتدرب وتنمية المواهب والإبداعات، وتعزيز طموح الشباب وثقتهم بأنفسهم وقدراتهم.

ويعملُ مشروع مخيمات الإبداع الشبابي على تعريض الموهوبين الشباب إلى الكثير من النشاطات والدورات التدريبية والورش والتجارب المخبرية والعلمية والفعاليات الفنية والثقافية وغيرها، كما يعمل على الاستفادة من الخبرات والنماذج العالمية، ومنح فرصة لبناء العلاقات وتبادل الخبرات فيما بين المشاركين في المخيمات، وتعزيز وتطوير الشباب المميزين من أجل التعرف على نماذج عالمية متحققة في نفس المجال، أو ممارسة عدد من النماذج الدولية في رعاية الإبداع في ضوء فعاليات وبرامج المخيمات داخل السلطنة. ويستهدف المخيم الشباب باختلاف تخصصاتهم ومواهبهم من الجنسين، وتتراوح أعمار المشاركين من 22-26 عامًا.

وتتنوَّع مجالات المخيمات الإبداع الشبابي لتشملَ عددًا من الأبعاد العلمية والمعرفية المتصلة برفع مهارات وقدرات الشباب المبدعين والموهوبين؛ وذلك في المجال العلمي، والمجال الذاتي، والمجال الإبداعي، فضلاً عن جوانب عامّة.

وترتكزُ مخيمات الإبداع الشبابي على عدد من القيم الأساسية التي تحرص اللجنة على تأصيلها في الشباب؛ هي: الإبداع، والعمل الجماعي، والتمكين، والابتكار، والتنافس الأخوي، والانتماء، والتعلم.

أما طريقة تنفيذ المخيّمات، فتتنوع بين الورش التفاعلية، والمحاضرات المركزة، والمسابقات الفكرية والقيادية والبدنية، والحوارات الهادفة، والعروض التفاعلية، فضلاً عن مشروعات إبداعية ينفذها الشباب، موزعين على مجموعات ستتوَّج في المعرض باليوم الختامي.

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