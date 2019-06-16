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جامعة السلطان قابوس تبدأ الرحلة الطلابية السنوية إلى أوروبا

الأحد 16 يونيو 2019 08:09 م بتوقيت مسقط

جامعة السلطان قابوس تبدأ الرحلة الطلابية السنوية إلى أوروبا

مسقط - الرؤية

انطلقتْ الرحلة الطلابية السنوية الثانية والعشرين لطلاب جامعة السلطان قابوس، وتأتي سنويًّا بدعم من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لأبنائه وبناته طلاب الجامعة.

ويزُور الطلاب هذا العام كلًّا من: النمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، وتستمر الرحلة حتى 24 يونيو الجاري. وتتضمن الرحلة زيارات إلى عواصم الدول الثلاث لتعلم تاريخ وثقافة المنطقة. وإضافة إلى ذلك، ستقوم فرق الطلاب بزيارة الجامعات والمواقع السياحية... وغيرها من المعالم السياحية؛ بهدف اكتساب الخبرة الدولية وتكوين صداقات جديدة.

ويترأس وفد الرحلة هذه العام المكرمة الدكتورة بدرية بنت إبراهيم الشحية مديرة مركز الدراسات التحضيرية في الجامعة، إضافة لترؤسها مجموعة الطالبات. فيما يترأس مجموعة الطلاب الدكتور زاهر بن حميد العطابي مساعد عميد كلية العلوم الزراعية والبحرية.

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