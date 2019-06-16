حلقة عمل تدريبية حول نقاط ارتكاز "الغسيل البريتوني"

مسقط - الرؤية

نظَّمت وزارة الصحة -مُمثلة في دائرة الأمراض غير المعدية بالمديرية العامة للرعاية الصحية الأولية- وبالتعاون مع مركز التطوير المهني المستمر، أمس، حلقة عمل تدريبية لنقاط ارتكاز الغسيل البريتوني، بحضور الدكتور سعيد بن حارب اللمكي مدير عام المديرية العامة للرعاية الصحية الأولية، ومشاركة عدد من أطباء وممرضين من مختلف محافظات السلطنة، وذلك في فندق هيلتون إن.

وحاضر في الحلقة التدريبية عددٌ من المحاضرين من مركز التطوير المهني المستمر، وشركة باكستر، ودائرة الأمراض غير المعدية، والمستشفى السلطاني ومستشفى نزوى على مدى يومين متتاليين.

وتهدفُ الحلقة إلى تأهيل وتدريب نقاط ارتكاز الغسيل البريتوني بالمحافظات على مهارات وأساليب تدريب مرضى الغسيل البريتوني، كذلك تدريب الكادر الطبي بالمؤسسات الصحية. وتضمَّن برنامج الحلقة التدريبية عددًا من المحاضرات حول تقييم احتياجات المرضى، وتحديد المشاكل وأساليب التعلم، وخلق بيئة تعليمية إيجابية، وحول مُضاعفات الغسيل البريتوني وكيفية تجنبها وتقييم وتحسين جودة الخدمة مع أهمية المتابعات الدورية للمرضى، وكيفية وضع برنامج تدريبي ناجح للكادر الطبي والمرضى.

ويعدُّ الغسيل البريتوني أحد علاجات الفشل الكلوي المزمن؛ حيث يتطلَّب هذا النوع من العلاج أن يقوم مقدمو الخدمة الصحية بتعليم وتدريب المرضى أثناء تواجدهم في المستشفى، حتى يتمكن المرضى من تنفيذ الإجراءات في المنزل بمفردهم ودون أي معوقات، كما يعد التدريب المستمر أحد أهم العناصر لنجاح خدمة الغسيل البريتوني.