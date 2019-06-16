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7 فرق تثري انطلاقة برنامج "شبابي" في جنوب الباطنة

الأحد 16 يونيو 2019 07:02 م بتوقيت مسقط

7 فرق تثري انطلاقة برنامج "شبابي" في جنوب الباطنة

الرستاق - الرؤية

احتفلت دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة جنوب الباطنة بتدشين فعاليات برنامج شبابي 2019م في نسخته الثامنة؛ وذلك بالمركز الرياضي لولاية العوابي، تحت رعاية سعيد بن ناصر الرحبي رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج شبابي.

وتم تدشين فعاليات البرنامج بمحافظة جنوب الباطنة بإقامة المسابقة الثقافية بمشاركة 7  فرق؛ هي: الرامي، الأمجاد، العلياء، نجوم العلياء، النهضة، ستال والصبيخاء، ومثل كل فريق ثلاثة متسابقين، وقد تنوعت أسئلة المسابقة بين الإسلاميات والعمانيات والصحة العامة والطب والتاريخ والثقافة العامة والرياضة، وقد شهدت المسابقة منافسة وإثارة بين الفرق المشاركة، وتمكن فريق الصبيخاء من الفوز بالمركز الأول وجاء فريق الأمجاد في المركز الثاني.

وأعرب سعيد بن ناصر الرحبي رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج شبابي عن سعادته بالمشاركة في تدشين فعاليات البرنامج بمحافظة جنوب، مشيرا إلى أنَّ الوزارة تسعى من خلال تنفيذ برنامج شبابي لتحقيق جملة من الأهداف؛ والمتمثلة في: تفعيل دور المجمعات والأندية الرياضية من خلال إتاحة الفرصة للشباب لممارسة هواياتهم، ورفع مستوى الوعي الثقافي والمعرفي بين الشباب من خلال إقامة الدورات التدريبية وحلقات العمل، وربط الشباب بالموروث الشعبي وتعريفهم بتاريخهم الحضاري، وادخال البعد البيئي ضمن اهتمامات الشباب.

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