33% من طلبة التعليم العالي و47% من المشتغلين يثقون في كفاية تأهيلهم الدراسي للعمل

مسقط – الرؤية

كشفت نتائج دراسة توجهات الشباب نحو العمل التي أجراها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وتستهدف طلبة التعليم العالي والباحثين عن عمل والمشتغلين، أن 33% من طلبة التعليم العالي يعتقدون أن تأهيلهم الدراسي يؤهلهم لسوق العمل بشكل جيد فيما ترتفع النسبة قليلاً لدى المشتغلين لتصل إلى 47% في حين بلغت النسبة عند الباحثين عن عمل 49%.

وأوضحت نتائج الدراسة أن 58% من المشتغلين بالقطاع الحكومي يرون أن تأهيلهم العلمي مناسب لسوق العمل مقابل 41% من المشتغلين بالقطاع الخاص. وتصدرت محدودية التدريب العملي جوانب النقص في التأهيل العلمي، كما يراها كل من طلبة التعليم العالي والباحثين عن عمل والمشتغلين فبلغت النسبة لدى طلبة التعليم العالي 47% من الفئة المستطلعة آراؤهم يليها النقص في الخبرة العملية بنسبة 34.4% ثم احتياج المناهج الدراسية إلى تطوير(%32.3).

أما الباحثون عن عمل فبلغت نسبة من ذكروا أن محدودية التدريب العملي هي أهم جوانب النقص في التأهيل العلمي 22.9% يليها التخصص غير مطلوب في سوق العمل بنسبة 21.9% ثم الخبرة العملية غير كافية (20.7%). وبالنسبة للشباب المشتغلين فقد بلغت نسبة من يرون محدودية التدريب العملي هي أهم جوانب النقص 22.2% ثم ضعف المؤهل الدراسي أو المؤهل غير كاف بـ19.3% بالإضافة إلى أن التخصص غير مطلوب في سوق العمل بدرجة كبيرة بـ16.3%.

وأظهرت نتائج الدراسة استمرار تفضيل الشباب للعمل في القطاع الحكومي حيث بلغت النسبة 87% لدى الباحثين عن عمل و76% لدى طلبة التعليم العالي أما أقل نسبة للتفضيل فكانت لدى المشتغلين بـ75%.

ويتفق الباحثون عن عمل والمشتغلون في ترتيب قطاعات العمل وفقاً للتفضيل حيث يأتي العمل في الهيئات الحكومية كتفضيل أول بنسبة 47% للباحثين عن عمل و38% للمشتغلين يليه في الترتيب قطاع الخدمة المدنية بنسبة 32% و25% على الترتيب. وأوضحت النتائج أن ثلثي الشباب الباحثين عن عمل يفضلون القطاع الحكومي حتى مع زيادة راتب القطاع الخاص بنسبة 25% كما أنَّ 42% من طلبة التعليم العالي على استعداد للعمل في القطاع الخاص في حال كان الراتب أعلى بـ25% عن القطاع الحكومي.

أما عن محددات اختيار الوظيفة لدى الشباب فأهمها أن تتمتع الوظيفة بالاستقرار والأمان الوظيفي وأن تكون الوظيفة مناسبة للوضع الاجتماعي والراتب الجيد والحوافز ووجود فرص جيدة للترقي. وبينت الدراسة أن متوسط الحد الأدنى المقبول للأجور للعمل في القطاع الحكومي لدى الباحثين عن عمل هو 674 ريالا عمانيا وفي القطاع الخاص 593 ريالا عمانيا.

وتبين النتائج أن هناك نسبة كبيرة من الشباب تعتقد أن الدولة يجب أن تكون مسؤولة عن توفير وظيفة لكل شاب حيث تزيد هذه النسبة لدى الباحثين عن عمل لتصل إلى 92% مقابل 82% لدى المشتغلين و85% لدى طلبة التعليم العالي.

وارتفعت نسبة إقبال الشباب على إقامة مشاريع خاصة بهم حيث بلغت نسبة طلبة التعليم العالي الذين يفكرون بإقامة مشاريع خاصة 70% مقارنة بـ28% لعام 2015 وتقل النسبة بين الباحثين عن عمل لتصل إلى 43% مقابل 46% عام 2015، كما أن 11% من المشتغلين لديهم مشاريع خاصة.