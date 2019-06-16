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"تقنية المعلومات" تكرم خريجي برامج تطبيقات الهواتف ومحاكاة الواقع

الأحد 16 يونيو 2019 07:00 م بتوقيت مسقط

"تقنية المعلومات" تكرم خريجي برامج تطبيقات الهواتف ومحاكاة الواقع

مسقط - الرؤية

نظمت هيئة تقنية المعلومات أمس حفل تكريم الخريجين من البرامج التدريبية في تقنية المعلومات تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، بحضور سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية عضو مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات والدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات وعدد من المسؤولين والمختصين.

وأقيم الحفل في مركز ساس لتطوير الهواتف الذكية التابع لهيئة تقنية المعلومات، وشمل تخريج الدفعة العاشرة من مركز ساس لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية وعددهم 44 خريجًا، والدفعة السادسة عشرة من مركز ساس لمُحاكاة الواقع وعددهم 27 خريجا، و6 خريجين من برنامج التدريب التخصصي.

وقال راعي الحفل إن المعرض المصاحب لحفل تكريم الخريجين يدل على الروح الابتكارية في محاولة محاكاة العالم الافتراضي والاهتمام بتطبيقات تتعلق بالثورة الصناعية الرابعة مواكبة للتطورات العالمية في هذا المجال، كما أن التطبيقات التي طورها الخريجون تدل على الوعي وملامسة احتياجات الناس في تسهيل متطلبات حياتهم وهي جمعيها تطبيقات واقعية.

وقال سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية عضو مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات: إن البرامج والتطبيقات التي أنتجها الشباب والشابات خلال فترة تدريبيهم متميزة وواعدة بالكثير في المستقبل، فقد شاهدنا تطبيقات وبرامج ذكية أنتجها المتدربون في مجال التعليم والصحة واللوجستيات والخدمات التجارية، وهي تخدم جميع فئات المجتمع، ونتمنى أن تحقق هذه البرامج والتطبيقات النجاح في المستقبل وأن تصل للعالمية وهذا يحتاج لدعم من القطاع الحكومي والخاص.

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