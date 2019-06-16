بالفيديو.. مصاحف في القمامة بالمدينة المنورة والسلطات السعودية تعلق

المدينة المنورة - الوكالات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو مثير للجدل يوضح مجموعة كبيرة من المصاحف ملقاة في مكب للنفايات بمحافظة خيبر في منطقة المدينة المنورة.
الأحد 16 يونيو 2019 06:56 م بتوقيت مسقط
المدينة المنورة - الوكالات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو مثير للجدل يوضح مجموعة كبيرة من المصاحف ملقاة في مكب للنفايات بمحافظة خيبر في منطقة المدينة المنورة.
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