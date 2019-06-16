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بالفيديو.. مصاحف في القمامة بالمدينة المنورة والسلطات السعودية تعلق

الأحد 16 يونيو 2019 06:56 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. مصاحف في القمامة بالمدينة المنورة والسلطات السعودية تعلق

المدينة المنورة - الوكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو مثير للجدل يوضح مجموعة كبيرة من المصاحف ملقاة في مكب للنفايات بمحافظة خيبر في منطقة المدينة المنورة.

 

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