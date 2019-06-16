شركة طيران خليجية تبدأ تسيير رحلات مباشرة إلى صلالة

صلالة- الرؤية

رحب مطار صلالة بإستئناف رحلات طيران الخليج المباشرة من العاصمة البحرينية المنامة، ضمن جدول الرحلات الصيفية مع استعداد المحافظة لاستقبال موسم الخريف السياحي.

وقال سالم اليافعي نائب الرئيس التنفيذي لمطار صلالة إن إسئناف هذه الرحلات الموسمية المباشرة لطيران الخليج الى مطار صلالة يعد حدثا مهما وإضافة كبيرة للحركة الجوية عبر مطار صلالة الذي يشهد نموا جيدا سواء من حيث عدد الرحلات أو عدد المسافرين كل عام. وأضاف اليافعي: "دأبت وحدة العمليات التجارية وباقي الوحدات المعنية في مطارات عُمان وبالتعاون مع شقيقاتها في المجموعة العمانية للطيران وبالتنسيق مع شركائها الإستراتيجيين على الترويج لمطار صلالة أسوه بباقي المطارات الستة الأخرى التابعة للشركة، من أجل إستقطاب الأعمال في هذه المطارات وديمومتها ونعتبر الترحيب بطيران الخليج في مطار صلالة- وهي إحدى أعرق شركات الطيران في المنطقة- تتوجياً لهذه الجهود وأشارة إلى المستقبل الذي يعد به مطار صلالة من أجل تقديم خيارات سفر أوسع للمسافرين عبره".

وأكد اليافعي أن وجود هذه الرحلات المباشرة لطيران الخليج إلى مطار صلالة سيعزز الحركة السياحية بين محافظة ظفار ومملكة البحرين، الأمر الذي يسهل من حركة المسافرين من صلالة إلى مختلف محطات الناقلة الوطنية البحرينية. مشيرا إلى أن طيران الخليج سوف تسيّر 3 رحلات أسبوعية إلى مطار صلالة، خلال الفترة من 15 يونيو إلى 14 سبتمبر المقبل، ونتطلع إلى استمرار هذه الرحلات إلى ما بعد موسم الخريف، خاصة وإن شركة طيران الخليج تستقطب مسافرين من مختلف دول العالم، مما يسهم في الترويج لصلالة بشكل خاصة وسلطنة عُمان بشكل عام كوجهة سياحية ثرية. لما تشهده صلالة من نمو في عدد السياح سواء في موسم الخريف أو الموسم السياحي الشتوي للسياح من دول أوروبا.

وتعد صلالة مصيفا سياحيا مهما للسياح الخليجيين بشكل خاص وكذلك المقيمين في دول المنطقة لما تتمتع به من طقس استثنائي، وهو ما يعرف محلياً بموسم الخريف، خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر من كل عام. فيما تتدفق أيضا الحركة السياحية في الموسم السياحي الشتوي من شهر أكتوبر إلى نهاية شهر مارس وإبريل، حيث تشهد المحافظة حضورا كبيرا من السياح الأوروبيين.

وحول هذه الجهود، قال اليافعي، أصبح مطار صلالة اليوم أحد المطارات الحيوية بعد حصوله على عدة جوائز عالمية لما يقدمه من خدمات للمسافرين وشركات الطيران والشحن. الأمر الذي يجعلنا في مطارات عُمان على أهبة مواكبة هذا النمو والتطلع لمنافسة كبيرة مع مطارات إقليمية ودولية بهدف جعل مطار صلالة واحداً من المطارات الأكثر نمواً خلال السنوات المقبلة.

من جانب آخر، قال فنسينت كوست رئيس القطاع التجاري لطيران الخليج: "نزولاً عند رغبة عملائنا وتلبية لطلبهم المتزايد، يسعدنا استئناف رحلاتنا إلى صلالة – إحدى أشهر المدن السياحية في المنطقة؛ حيث يفضل العديد من مسافرينا قضاء موسم الصيف في صلالة والاستمتاع بطقسها المعتدل. سوف نتيح الفرصة لمسافرينا لزيارة هذه المدينة الجميلة والاستمتاع بطقسها وطبيعتها الخلابة بواقع ثلاث رحلات أسبوعية بين البحرين وصلالة بدءاً من اليوم وحتى منتصف شهر سبتمبر المقبل".

يشار إلى أن مطار صلالة توج مؤخرا بتصنيف "مطار فئة 5 نجوم للمطارات الإقليمية" كأول مطار يتوج بهذا التصنيف في هذه الفئة في الشرق الأوسط، ورابع مطار يحصل على هذا التصنيف في العالم في ذات الفئة وذلك خلال حفل جوائز سكاي تراكس العالمية 2019، والذي أقيم ضمن مؤتمر ومعرض محطات المسافرين الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن.

وحصد مطار صلالة في أول اشتراك له في تقييم رضا المسافرين الذي يعتبر أحد برامج المجلس العالمي للمطارات على "المركز الثامن على مستوى العالم" في فئة 2 مليون مسافر ضمن 71 مطارا على مستوى العالم.

وشهد مطار صلالة ارتفاعا في عدد المسافرين حتى نهاية مارس 2019 بنسبة نمو 2.7‎%‎ وبلغ عدد المسافرين 339 ألفا و706 مسافرين سافروا عبر 2774 رحلة طيران بنمو 5.6‎%‎ في عدد الرحلات مقارنة مع ذات الفترة من عام 2018.