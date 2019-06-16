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تحت شعار "اصنع وظيفتك"

"القوى العاملة" تنظم ملتقى لأندية ريادة الأعمال والابتكار في الكليات والجامعات

الأحد 16 يونيو 2019 05:53 م بتوقيت مسقط

"القوى العاملة" تنظم ملتقى لأندية ريادة الأعمال والابتكار في الكليات والجامعات

مسقط - الرؤية

افتتحتْ وزارة القوى العاملة -مُمثلة بالكلية التقنية العليا- الملتقى الثاني لأندية ريادة الأعمال والابتكار بالكليات والجامعات الحكومية والخاصة، بعنوان "اصنع وظيفتك"، تحت رعاية سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني. ويستمر الملتقى خلال يومي 16 و17 يونيو في فندق كراون بلازا بمدينة العرفان، وبمُشاركة أكثر من 35 منشأة أكاديمية حكومية وخاصة من مختلف محافظات السلطنة.

ويهدف الملتقى الثاني إلى التعريف بأهم الممارسات المتبعة في الأندية والجماعات المعنية بمجال ريادة الأعمال والابتكار في مؤسسات التعليم العالي وأهم الإنجازات التي تمَّ تحقيقها، ورصد التحديات التي واجهها طلالب التعليم العالي في مجال ريادة الأعمال والابتكار وإطلاع الجهات المعنية على هذه التحديات، ونشر الوعي بأهمية ريادة الأعمال في خلق فرص وظيفية وتقليص الفجوة بين الجهات المختصة والطلاب من خلال فتح باب الحوار وتقريب وجهات النظر.

وقال الدكتور علي الحارثي عميد الكلية التقنية العليا: نهدف من خلال الملتقى إلى أن تجتمع أندية رواد الأعمال بمؤسسات التعليم العالي بالسلطنة للتعرف على أهم الممارسات والتجارب التي قامت بها هذه الأندية وأهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وتسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجه هذه الأندية التي تعد منصة لتبادل التجارب والتعاون في القضايا المتصلة بريادة الأعمال. ويهدف نادي ريادة الأعمال والابتكار بالكلية التقنية العليا إلى تنمية المواهب وبناء الشركات الطلابية التي نأمل أن تتبلور أفكارها وتتحول إلى شركات فاعلة ومؤثرة في الاقتصاد الوطني ومساهمة في نموه. كما يُسهم الملتقى في تكوين علاقة فاعلة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والخاصة لتبادل الأفكار والمقترحات التطويرية التي ستعزز أدوار هذه الأندية التي أنشئت لتقديم الدعم اللازم للطلاب، وضمان استدامة الشركات وتحقيق الأهداف المرجوة من تأسيسها.

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