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ظفار تستضيف أولى حلقات عمل بدائل الإستراتيجية العمرانية

الأحد 16 يونيو 2019 05:52 م بتوقيت مسقط

ظفار تستضيف أولى حلقات عمل بدائل الإستراتيجية العمرانية

صلالة - الرؤية

تنطلق، غدا، حلقات عمل بدائل الإستراتيجية العمرانية للمحافظات، والتي تنظمها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط -ممثلة في فريق مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، بالتعاون مع الاستشاري المشرف على إعداد إستراتيجية التنمية العمرانية الخاصة بكل محافظة- حيث تبدأ أولى حلقات العمل في محافظة ظفار، تليها تباعا باقي المحافظات.

وتستعرض حلقات العمل بدائل التنمية العمرانية على المستوى الإقليمي بشكل موسع، والتأثيرات المتوقعة لكل بديل من البدائل على الجوانب السكانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المحافظات، وتمت صياغة هذه البدائل بناءً على مجموعة من المدخلات؛ أهمها: البديل الأمثل للتنمية العمرانية على المستوى الوطني والمعتمد من مجلس الوزراء، إضافة للبيانات والتحاليل التي تم إعدادها من قبل المكاتب الاستشارية.

وتشكِّل حلقات عمل الرؤى العمرانية -التي تم تنفيذها في مارس وأبريل الماضيين- واحدة من المدخلات المهمة لصياغة هذه البدائل، مع الأخذ بالاعتبار خصوصية كل محافظة، وسيجري مناقشة هذه البدائل بشكل موسع مع المشاركين من مختلف القطاعات من ممثلي القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي وجمعيات المجتمع المدني ذات العلاقة وبعض الأكاديميين والباحثين في مجالات التنمية العمرانية؛ وذلك لتعزيز واستمرارية النهج التشاركي في صياغة الإستراتيجيات والخطط الوطنية، والاسترشاد بمرئياتهم حول اختيار البديل الإستراتيجي الأنسب للتنمية العمرانية على المستوى الإقليمي لكل محافظة.

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