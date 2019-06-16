بدء استقبال طلبات المشاركة في جائزة "التأمينات الاجتماعية" للبحوث

مسقط - الرؤية

بدأتْ "التأمينات الاجتماعية" استقبال طلبات المشاركة في النسخة الثانية من جائزة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، وهي إحدى الجوائز البحثية التي تقدمها الهيئة كل سنتين لأفضل المشروعات البحثية في مجالات التأمينات الاجتماعية؛ باعتبار البحث العلمي ميدانًا خصبًا ودعامة أساسية لاقتصاد الدول وتطورها، وعبره تتحقق رفاهية الشعوب والمحافظة على تفوقهم وريادتهم بين الدول، عن طريق إيجاد مشروعات بحثية حاضنة ومستوعبة للكفاءات والطاقات العلمية، وتوفير البيئة المناسبة لهم لممارسة توجهاتهم البحثية، وتستمر فترة الترشح وتقديم طلب المشاركة حتى الثامن من أغسطس عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتتضمَّن الجائزة قسما للباحثين من حملة الدكتوراه والماجستير، وقسما للباحثين من حملة البكالوريوس وطلاب الجامعات والكليات في مجالات الخدمة التأمينية، والمزايا التقاعدية، ونشر ثقافة التأمين الاجتماعي والعلوم الاكتوارية، ودور التأمينات الاجتماعية في التنمية الاقتصادية المستدامة، وقوانين وتشريعات أنظمة التأمينات الاجتماعية، واستثمارات أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد.

وتهدف الجائزة إلى إيجاد بيئة محفزة للباحثين، ورفد المكتبة الوطنية بالمصادر العلمية المحلية المتخصصة في مجال التأمينات الاجتماعية والعلوم ذات الصلة بها، إلى جانب تعزيز اهتمامات المؤسسات التعليمية والأكاديمية بتلك المجالات؛ لدعم سياسات التطوير والتحسين التي تنشدها صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالسلطنة؛ لتحقيق مزيدٍ من الحماية الاجتماعية والرفاهية المنظمة في ظل أنظمة تأمينية مثالية وممولة عبر أطراف الإنتاج. وقد حققت الجائزة في نسختها الأولى نجاحا لافتا من حيث المخرجات البحثية التي تشكل منطلقاً مهما كأحد المصادر لمدخلات الخطط الإستراتيجية للهيئة.