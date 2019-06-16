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ضمن برنامج "المزيونة" للادخار

75 ألف ريال جوائز من بنك مسقط للفائزين في سحب فرع الموالح

الأحد 16 يونيو 2019 05:49 م بتوقيت مسقط

75 ألف ريال جوائز من بنك مسقط للفائزين في سحب فرع الموالح

 

مسقط - الرؤية

أجرى بنك مسقط -المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة- السُّحوبات الخاصة لزبائن فروع محافظة مسقط في فرع البنك بالموالح، ضمن جوائز برنامج المزيونة للادخار، بحضور غادة بنت محمد الرئيسية المديرة الإقليمية لفروع بنك مسقط في محافظة مسقط؛ وذلك على 75 جائزة، قيمة كل منها 1000 ريال عماني.

وقدمت غادة بنت محمد الرئيسية المديرة الإقليمية لفروع بنك مسقط في محافظة مسقط، التهنئة للفائزين بسحوبات المحافظات ضمن السحوبات المخصصة لبرنامج "المزيونة" للادخار للعام 2019، مشيرة إلى تخصيص جوائز مالية تصل إلى 10 ملايين ريال عماني تُشكل أكبر مجموع جوائز مالية تقدمه مؤسسة مالية بالسلطنة، بهدف تشجيع الجمهور على الادخار والتوفير، داعية كافة زبائن البنك إلى الاستمرار في تعزيز ثقافة الادخار خلال المرحلة المقبلة؛ حيث كلما زاد الرصيد في الحساب زادت فرص الفوز بالجوائز القيمة.

ويأتي برنامج "المزيونة" للعام 2019 بحلة جديدة؛ حيث تمَّ استحداث عدد من الجوائز المالية الجديدة في البرنامج؛ فقد أعلن بنك مسقط عن بدء العد التنازلي لإجراء السحوبات على الجوائز المالية نصف السنوية لبرنامج "المزيونة" للادخار للعام 2019 بقيمة 1.5 مليون ريال عماني والمخصصة لزبائن المحافظات وأصالة والجوهر؛ حيث أطلق البنك الحملة التسويقية لإجراء هذه السحوبات عبر مختلف وسائل الإعلام؛ بهدف تشجيع الزبائن على الادخار والتوفير وإتاحة الفرصة للفوز بالجوائز المالية القيمة.

ويجرى السحب على جائزتين مخصصتين لجوائز منتصف العام الكبرى، ويمكن لكافة زبائن بنك مسقط الذين يحتفظون بمبلغ 30 ألف ريال كحد أدنى الدخول في السحب والفوز بإحدى هذه الجوائز، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف ريال عماني. كما سيجرى السحب على 28 جائزة مخصصة للمحافظات، وتبلغ قيمة كل جائزة 10 آلاف ريال ويمكن لكافة الزبائن في المحافظات الذين يحتفظون بمبلغ 1000 ريال كحد أدنى في الحساب الدخول في هذه السحوبات والفوز بالجوائز، إلى جانب السحب على 10 جوائز مخصصة لزبائن الجوهر قيمة كل جائزة 20 ألف ريال ويمكن لكافة زبائن الجوهر الذين يحتفظون بمبلغ 10 آلاف ريال كحد أدنى في الحساب الدخول في هذه السحوبات والفوز بالجوائز القيمة ضمن السحوبات النصف السنوية.

وتمَّ تخصيص جائزتين لزبائن الجوهر بقيمة 50 ألف ريال لكل جائزة، ويمكن لزبائن الجوهر الذين يحتفظون بمبلغ 10 آلاف ريال كحد أدنى في الحساب من الدخول في هذه السحوبات الخاصة والمميزة. أما بالنسبة لزبائن أصالة، فقد تم تخصيص 10 جوائز قيمة كل جائزة 30 ألف ريال، ويمكن لكافة زبائن أصالة الذين يحتفظون بمبلغ 30 ألف ريال كحد أدنى في الحساب من الدخول في هذه السحوبات والفوز بالجوائز.

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