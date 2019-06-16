افتتاح "ستيرز" و"ديبونيرز بيتزا" في محطات "النفط العمانية" قريبا

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ شركة النفط العُمانية للتسويق مع "Famous Brands" -أكبر شركة لخدمات الطعام في إفريقيا- اتفاقية لافتتاح اثنين من أشهر مطاعمها بالسلطنة. ومن المقرر افتتاح مطعمي "ستيرز" و"ديبونيرز بيتزا" في محطات خدمة الشركة في نهاية العام الجاري، مع خطة لتدشين 20 فرعاً إضافيًّا خلال الـ5 أعوام المقبلة. وكانت الشركة قد أعلنت أنها بصدد افتتاح محطة خدمات متكاملة في جامعة السلطان قابوس في النصف الثاني من العام الجاري؛ لتكون أول المحطات التي تحتضن هذين المطعمين الجديدين.

وتعد "ديبونيرز بيتزا" إحدى أكبر سلاسل المطاعم التي تقدم البيتزا في جنوب إفريقيا، والحائزة على تقدير عالمي ولها ما يزيد على 650 فرعاً. ومنذ نشأتها في العام 1991م، شهدت سلسلة المطاعم نمواً متسارعاً مما جعلها ضمن أبرز المطاعم وأكثرها قبولاً. ومن ناحية أخرى، تم افتتاح مطعم "سبيرز" المتخصص في تقديم أطباق البرجر المشوية على اللهب والبطاطا، في العاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرج في سبعينيات القرن الماضي. وفي الوقت الحالي لدى "سبيرز" أكثر من 600 فرع في جميع أنحاء العالم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام شركة النفط العمانية للتسويق برفد عملائها بخدمات أفضل، وضمن جهودها لتصبح أكبر شركات تسويق وتوزيع الوقود في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتعاون الشركة مع الكثير من أبرز العلامات التجارية بما في ذلك مقهى كافيه أمازون، وبرجر كينج، ومقهى كوستا كوفي، وماكدونالد، وصب واي. كما تحتضن محطات الشركة عددا من المرافق الخدمية الأخرى مثل أجهزة الصراف الآلي، والصيدليات، ومحلات أهلين للتسوق السريع، ومراكز خدمة السيارات.