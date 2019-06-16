الأحد, 16 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
44 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

افتتاح "ستيرز" و"ديبونيرز بيتزا" في محطات "النفط العمانية" قريبا

الأحد 16 يونيو 2019 05:49 م بتوقيت مسقط

افتتاح "ستيرز" و"ديبونيرز بيتزا" في محطات "النفط العمانية" قريبا

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ شركة النفط العُمانية للتسويق مع "Famous Brands" -أكبر شركة لخدمات الطعام في إفريقيا- اتفاقية لافتتاح اثنين من أشهر مطاعمها بالسلطنة. ومن المقرر افتتاح مطعمي "ستيرز" و"ديبونيرز بيتزا" في محطات خدمة الشركة في نهاية العام الجاري، مع خطة لتدشين 20 فرعاً إضافيًّا خلال الـ5 أعوام المقبلة. وكانت الشركة قد أعلنت أنها بصدد افتتاح محطة خدمات متكاملة في جامعة السلطان قابوس في النصف الثاني من العام الجاري؛ لتكون أول المحطات التي تحتضن هذين المطعمين الجديدين.

وتعد "ديبونيرز بيتزا" إحدى أكبر سلاسل المطاعم التي تقدم البيتزا في جنوب إفريقيا، والحائزة على تقدير عالمي ولها ما يزيد على 650 فرعاً. ومنذ نشأتها في العام 1991م، شهدت سلسلة المطاعم نمواً متسارعاً مما جعلها ضمن أبرز المطاعم وأكثرها قبولاً. ومن ناحية أخرى، تم افتتاح مطعم "سبيرز" المتخصص في تقديم أطباق البرجر المشوية على اللهب والبطاطا، في العاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرج في سبعينيات القرن الماضي. وفي الوقت الحالي لدى "سبيرز" أكثر من 600 فرع في جميع أنحاء العالم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام شركة النفط العمانية للتسويق برفد عملائها بخدمات أفضل، وضمن جهودها لتصبح أكبر شركات تسويق وتوزيع الوقود في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتعاون الشركة مع الكثير من أبرز العلامات التجارية بما في ذلك مقهى كافيه أمازون، وبرجر كينج، ومقهى كوستا كوفي، وماكدونالد، وصب واي. كما تحتضن محطات الشركة عددا من المرافق الخدمية الأخرى مثل أجهزة الصراف الآلي، والصيدليات، ومحلات أهلين للتسوق السريع، ومراكز خدمة السيارات.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 مارس 2016

"بيتزا نابولي" قريبا على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي

المزيد

13 يناير 2019

"النفط العمانية للتسويق" تشارك في مؤتمر "بناء محطات الوقود"

المزيد

18 أكتوبر 2015

افتتاح مكتب تمثيلي مشترك لصندوق الاحتياطي العام للدولة وشركة النفط العمانية بتنزانيا

المزيد

14 نوفمبر 2016

"بيتزا هت" تدشن بيتزا تويست الجبنية الجديدة بـ 3 نكهات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 4 عن العاصفة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"شباب عمان 2" تواصل المشاركة في المهرجان البحري الفرنسي.. و100 ألف زائر للسفينة في أسبوع

المحليات - أخبار

سفيرة الصين لدى السلطنة: مزيد من الشركات الصينية في "الدقم" قريبا مع تسارع النمو

الاقتصاد - محلي

السيد أسعد يقص شريط افتتاح مصنع البولي أكريلاميد في "ريسوت الصناعية".. غدا

الاقتصاد - محلي

إنتاج السلطنة من النفط يتجاوز 30 مليون برميل خلال مايو.. والصادرات 24.8 مليون

الاقتصاد - محلي

الجابري يدعو شركة بناء السفن الروسية للاستثمار في الدقم .. ويبحث التعاون مع المؤسسات التمويلية في موسكو

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

بالصور.. وفاة وإصابة 20 شخصا في حادث مروري لحافلة مواصلات بدبي

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة