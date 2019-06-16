"نيسان صني" الأفضل لدى معلمي السياقة

مسقط - الرؤية

تَتَزايد شعبية سيارة نيسان صني يومًا بعد يوم، لتُصبح المفضلة بين فئة معلمي ومعلمات السياقة في السلطنة؛ حيث أثنى الكثير منهم على جوانب السلامة والعملية والاستدامة والخدمة الشاقة والثبات على الطريق والرحابة، والجوانب الأخرى المريحة في السيارة. ويشعر معظم معلمي السياقة بأنَّ سيارة نيسان صني -التي تعمل بمحرك فعال- لديها قدرة كبيرة على التوفير في استهلاك الوقود ويمكن الاعتماد عليها.

وقال سعيد بن مبارك بن سالم الغنيمي معلم سياقة من قريات، إنه معجب بسيارة نيسان صني التي يمتلكها منذ حصوله على رخصة قيادته في العام 1993م، وأضاف: أحب نيسان صني لأن بها العديد من الميزات مثل التوفير في استهلاك الوقود والشكل الجذاب والثبات على الطريق، إلى جانب أنها مجهَّزة بنظام قيادة آلي وإمكانية للتحكم في السرعة، وهي عوامل مهمة بالنسبة لي كمعلم سياقة. وتوفر السيارة لي وللركاب الكثير من الراحة بسبب رحابتها، كما أنها تجعل الركاب يشعرون أنهم يركبون سيارة فارهة، وقد أوصيت أصدقائي بشراء نيسان صني لأنها سيارة عملية خاصة لمعلمي القيادة. علاوة على ذلك، ومع نيسان صني، تشعر ويشعر معك معلم السياقة بالأمان؛ لأن المركبة مزودة بنظام الفرامل الفاعلة بدرجة عالية. أنا لدي سيارة نيسان صني وتعتبر كذلك سيارة الأسرة أيضا.

وقال وليد بن نصيب بن خصيب الراسبي من العامرات: إنَّ نيسان صني سيارة مثالية لي كمعلم سياقة؛ فهي اقتصادية في استهلاك الوقود، وأشعر بهذا التوفير كثيرا لأنني أظل في المركبة من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 7 مساء. وأفضل شيء في نيسان صني بالنسبة لي كمعلم سياقة هو أداء السيارة وقوة تحملها وإمكانية الاعتماد عليها في كل الأوقات.

وتستخدم صني 2019 الجديدة كليًّا منصة نيسان العالمية خفيفة الوزن "V" وهي مدعمة بمحرك 1.5 لتر HR16DE ذي 4 أسطوانات يولد قوة 99 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة مع 107 رطل-قدم من العزم عند 4400 دورة في الدقيقة. ويتميز المحرك بتقنيات عديدة تعزز الكفاءة في استهلاك الوقود، بما في ذلك نظام الحاقن المزدوج الذي يسمح بحقن أوسع من الوقود أكثر من نظام الحقن الواحد التقليدي. توفر الفوهات الأصغر بخاخا أكثر دقة يساعد على تحقيق الاستقرار المطلوب في الاحتراق. وبالنسبة لاستهلاك الوقود، فقد تم تصنيف السيارة من جانب هيئة التقييس الخليجية على أن استهلاك الوقود 16.8 كم لكل لتر. وتم الحصول على هذه النتيجة تحت الظروف المختبرية التي طبقتها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي.