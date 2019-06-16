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"لحظات البنك الوطني" تثري تجربة العملاء بذكريات عزيزة

الأحد 16 يونيو 2019 05:43 م بتوقيت مسقط

"لحظات البنك الوطني" تثري تجربة العملاء بذكريات عزيزة

مسقط – الرؤية

 

نظم البنك الوطني العماني أولى فعاليات مبادرة لحظات البنك الوطني العُماني، لهذا العام احتفالاً بيوم الأب، في إطار اهتمامه بمشاركة عملائه الأوفياء مناسباتهم المختلفة. ودعا البنك 3 من عملائه وعائلاتهم للاستمتاع بيوم مميز لمشاهدة فيلم عائلي تكريماً لجهودهم، كما نظم رحلة خاصة مفعمة بالمرح في وادي ميبام للآباء.

وقالت مها بنت سعود الرئيسية، رئيسة أعمال البطاقات بقسم القنوات المصرفية بالبنك الوطني العُماني: تهدف المبادرة إلى تعزيز مستوى التواصل والتفاعل مع عملائنا على المستوى الشخصي ومشاركتهم أسعد لحظات حياتهم بحيث لا يقتصر دورنا على تلبية متطلباتهم المالية. وقد حظيت سلسلة حلقات "لحظات البنك الوطني العُماني" قبولٍ كبيرٍ من قبل الجميع كونها تسلط الضوء على اهتمامنا بإيجاد لحظات مُبهجة لا تُنسى لعملائنا الأوفياء.

وتم تصوير مبادرة "لحظات البنك الوطني العماني" في مقطع فيديو تم نشره بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأب. ورسم البنك البسمة على وجوه الآباء خاصة عندما شاهدوا مقطع فيديو مُصور لأبنائهم في السينما وهم يعبرون لهم عن حبهم وتقديرهم لتضحياتهم التي يبذلونها من أجل إسعادهم.

وتهدف مبادرة "لحظات البنك الوطني العُماني" إلى التعبير عن تقدير البنك لعملائه الأوفياء من حاملي البطاقات المختلفة. هذا ويقدم البنك لعملائه من حاملي البطاقات تشكيلة متنوعة من المزايا ذات القيمة المضافة تتضمن تأمينا مجانيا خلال السفر، وخصومات في عددٍ من الفنادق والمطاعم الفاخرة، وإمكانية دخول صالات كبار الزوار في العديد من المطارات.

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