"أوريدو" تدعم تطبيق 3 مشاريع فائزة في برنامجي "نقطة انطلاقة" و"خطوة للأمام"

مسقط – الرؤية

مولت Ooredoo ثلاثة من المشاريع الفائزة في برنامجي "نقطة إنطلاقة" و"خطوة للأمام" لتطبيقها على أرض الواقع، مواصلة بذلك جهودها لتمكين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة. وتعد هذه المرة الأولى التي تمنح فيها الشركة دعما ماليا لمخرجات هذه البرامج من أجل تمكين المواهب العمانية الشابة وأصحاب المشاريع الطموحين ليساهموا بدورٍ فاعلٍ في نمو الاقتصاد الوطني.

وسيجري تمويل 3 من المشاريع الفائزة في البرنامجين، وجميعها تطبيقات هواتف نقالة، الأول من مخرجات الدفعة الأخيرة واثنين من الدفعات السابقة. والمشروع الأول "سلطانة" عبارة عن تطبيق إلكتروني يقدم عدداً من الخدمات ليلبي احتياجات الشركات الصغيرة على وجه التحديد. ويركز التطبيق الثاني لفريق "مبادرة عون" على توفير خدمات ترفيهية للأشخاص من ذوي الإعاقة. ويركز تطبيق "نقلة" على خدمات التوصيل والبريد بما يتماشى مع توجهات البلاد للأعمال اللوجستية.

وقال رائد بن محمد داؤود، مدير عام العلاقات الحكوميّة والشؤون التجاريّة: نعمل على تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في السلطنة، ويسعدنا أن نرى برنامجي "نقطة انطلاقة" و:خطوة للأمام: يؤديان الغرض الذي تم تأسيسهما من أجله من خلال منح رواد الأعمال الشباب الطموحين الأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح. وقد تميّزت المشاريع الفائزة بالإبداع والابتكار والجدوى، كما أنها تتلاءم تمامًا مع التزام Ooredoo بالمساهمة بدورٍ فاعلٍ وإيجابيٍ لدعم مجتمع رواد الأعمال والشركات المتخصصة في المجال الرقمي. ونحن نتطلع إلى رؤية هذه المشاريع تنمو وتؤتي ثمارها.

وتم تصميم برنامج "نقطة انطلاقة" للنساء حيث يتألف من عددٍ من ورش العمل وبرامج الدعم التي تمتد على مدار 3 أشهر. ويهدف البرنامج إلى غرس الثقة لدى المتدربات ومساعدتهن في تحديد أهدافهن. أمّا برنامج "خطوة للأمام" فيهدف إلى تطوير مهارات المشاركين من الرجال والنساء على حد سواء من خلال تدريبهم وتوجيههم لتطوير مهاراتهم عبر العمل مع نخبة من قادة القطاع والمدربين المعتمدين. وتتم إدارة البرنامجين بواسطة المدربة المعتمدة عائشة بنت سالم الشعيلية، التي تشغل منصب رئيسة قسم المسؤولية الاجتماعية لدى Ooredoo وقد فازت عائشة مؤخرًا بجائزة المرأة كأفضل إنجاز للعام 2019 تكريماً لجهودها المبذولة في تدريب النساء وتوجيههن في مختلف أنحاء السلطنة. ويشار إلى أن برنامجي "نقطة إنطلاقة" و"خطوة للأمام" يأتيان تحت مظلة Ooredoo الخير التي تندرج إليها جميع برامج الشركة للمسؤولية الاجتماعية.