300 منتج من "أطياب" بلا زيوت مهدرجة لسلامة المستهلك

مسقط - الرؤية

أعلنت شركة أطياب للصناعات الغذائية، أحد استثمارات شركة المطاحن العمانية التابع للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة OFIC، في بيان التزامها اعتبارا من أمس بأن تكون كافة منتجاتها خالية من الزيوت المهدرجة، ‏كأول شركة تتخذ هذا الإجراء إيمانًا منها بأهمية الصحة والسلامة للمستهلكين وضمان توفير السلع الغذائية للمستهلكين دون استخدام الزيوت المهدرجة.

وأكد البيان حرص الشركة على سلامة الأغذية والمخبوزات ومنتجاتها البالغة أكثر من 300 منتج وتستخدم أفضل أنواع الطحين من شركة المطاحن العمانية، كما أنّ منتجاتها وكافة خطوطها أوتوماتيكية حديثة دون أن تلسمها الأيدي وتنتج بطاقة إنتاجية كبيرة توزع داخل السلطنة وخارجها لما تتميّز به من جودة عالية نالت شهادات الايزو fssc2200وأيزو Iso22000 وHACCPالعالمية لجودة منتجاتها.

ونوهت الشركة بأنّ مخبز أطياب يعد الأكبر في السلطنة لإنتاج احتياجات السوق من المخبوزات على اختلاف أنواعها، ويورد إلى الجهات الحكومية مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الدفاع والطيران العماني وشركات التموين الكبرى وجميع أسواق الهايبر ماركت ومطاعم الوجبات السريعة مثل ماكدونالدز بالسطنة ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وكنتاكي في السلطنة وفي قطر وهارديز وبيتزا هت في قطر وبرجر كينج ومقاهي كوستا وستاربكس وغيرها، حيث يمتلك أسطول شاحنات توزيع يضم 120 شاحنة لتوفير احتياجات السوق من المخبوزات، إضافة إلى التصدير لأسواق الأردن ولبنان واليمن.