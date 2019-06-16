"ميتسوبيشي" تمدد حملة "خليها علينا" لآخر يونيو

مسقط - الرؤية

مددت الشركة العامة للسيارات - الوكيل الرسمي لسيارات ميتسوبيشي في عُمان- حملتها الرمضانية "خليها علينا" لتلبية مطالب كل من فاتته الفرصة خلال الشهر المنصرم. والحملة مصمَّمة لتقديم منصة للمشترين لانتقاء اختيارهم من طرازات ميتسوبيشي، ومع تمديد مدة العرض، يحظى المشترون المحتملون بفرصة مثالية للترحيب بالصيف مع ابتسامة تعلو وجوههم. ويتضمن العرض هدايا نقدية تتراوح بين ١١٥٠ ريالا إلى ٣٤٠٠ ريال وباقة صيانة مجانية وتأمين مجاني ومزايا استبدال مركبة بأخرى وقسائم مجانية.

وقال مانوج راندي المدير العام للشركة العامة للسيارات: نحرص على توجيه مصادرنا لتحقيق ما هو أفضل لزبائننا إذ أن الهدف الجوهري خلف هذه الحملة هو تسليط الضوء على الزبائن، بذلك يعكس قرار تمديد فترة الحملة اهتمامنا بمطالب زبائننا واحتياجاتهم. وأكد راندي أن هدف الشركة العامة للسيارات الأكبر هو تجاوز توقعات الزبائن فما يتعلق بثقافة الخدمة التي تتمتع بها ميتسوبيشي.

وتغطي الحملة الترويجية مجموعة واسعة من طرازات ميتسوبيشي موفرةً عروضًا مصمَّمة لتلائم جميع الزبائن فيمكنهم اغتنام فرصة رائعة في شراء اختيارهم من أحدث طرازات ميتسوبيشي بأفضل سعر في السوق. وتتراوح الهدايا النقدية من ١١٥٠ إلى ٣٤٠٠ ريال حسب الطراز ويمكن استخدام الهدية النقدية كدُفعة أولية مما يسهِّل عملية الشراء.

ويتضمن العرض إعفاء من الفوائد لمدة تصل إلى عامين، حسب الطراز. وتبلغ مدة باقة الصيانة المجانية ستة سنوات أو ١٠٠,٠٠٠ كم، وتصل قيمة استبدال مركبة بأخرى إلى ٥٠٠ ريال على طرازات محددة. ويتضمن العرض كذلك ضمان غير محدود المسافة وخدمة المساعدة على الطريق لمدة ستة سنوات.