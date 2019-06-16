الأحد, 16 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
44 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

لكل زمان قراءة.. وأداة

الأحد 16 يونيو 2019 05:11 م بتوقيت مسقط

لكل زمان قراءة.. وأداة

 

يوسف عوض العازمي

 

"حين تعزف أمة عن القراءة تكسُد فيها سوق الأفكار بموجب قانون العرض والطلب، وينحسر الإبداع، وتضمر الثقافة"

(محمد عدنان سالم -  مفكر سوري)

----------------------

على وزن لكل زمان دولة ورجال، أحدثك هنا عن القراءة والكتب، والآي باد والآي فون، وكتب الـPDF، وغيرها من وسائل القراءة في عصرنا الحاضر، ستلاحظ أني لم أذكر الكتاب!

الكتاب لا يزال موجودا، ويباع ويشترى، ويقرأ ويوضع على الأرفف كمكتبة عامة أو خاصة أو منزلية، وأحيانا هناك من يعتبر الكتاب أو مجموعة الكتب فوق الأرفف هي زينة للبيت، أو ديكور رائع، بل إن هناك من محلات التصوير الفوتوغرافي من يتعمَّد أو يضع صورة مكبرة لأرفف كتب مجلدة (الشكل العام يوحي بأنها كتب مرتبة بعناية فوق أرفف من الخشب الثمين) كي تكون خلفية للصور الشخصية؛ حيث يتخيل المتصور بأنه مهتم بالكتب، وتبارك الله لا يفارقها، بل ويأخذ "سيلفي" معها!! وذلك يعطي فكرة رمزية بأهمية الكتاب ومكانته.

للكتاب أهميته ولا أنقص من قدره، بل إني شخصيا لا أستطيع هجر القراءة واقتناء الكتب، لكن علينا الاعتراف بأننا وفي الوقت الحالي "السريع جدا" لم يعد الكتاب بنفس الأهمية كما كان سابقا، بالذات الكتاب المعلوماتي أو الموسوعي ذي المعلومات والأرقام؛ إذ بضغطة زر واحدة وسريعة على جهاز الهاتف أو الكمبيوتر تستطيع استخراج واستخلاص مئات -بل آلاف وملايين- المعلومات، فلا حاجة للتصحف وتقليب الأوراق، وتفتيش الكتب، وقضاء وقت ليس بالقصير بالبحث في ذلك.. إنها ثورة التكنولوجيا!

هناك كتب لا غنى عنها وهي ذات العلم الرصين، وأمَّات الكتب، وكتب الأدب بأنواعه، وغيرها من الكتب المهمة، لكنَّني أحدِّثك عن كتب المعلومة السريعة، كتب المعلومة رقم 1 والمعلومة 2 وهكذا، هذه لم تعد لها تلك الأهمية؛ إذ انتقلت للحواسيب الإلكترونية، وبذلك تكون الفائدة أسرع، وبالطبع لا غنى عن تواجدها ورقيا ككتب مُعتبرة.

هناك جِهات تجارية وغيرها اهتمَّت بتحويل الكتب إلى أنظمة PDF، أي تحويل الكتاب نفسه إلكترونيا، ويصبح بإمكانك تصفحه وقراءته عبر الأجهزة اللوحية أو النقالة، نفس الكتاب لكن بدلا من أن يكون ورقيا يتحول إلكترونيا، وفي ذلك فائدة ولا شك للمغتربين، وللذين لا يجدون نفس الكتاب في منافذ البيع، وهنا يبدر سؤال مهم: لو مثلا أراد المؤلف الفلاني تأليف كتاب، وبدلا من طباعته واتباع الإجراءات الرسمية لإصداره، عليه فقط الاتجاه للمادة المكتوبة والجهد الإلكتروني، ويصُف الكتاب ويرتبه إلى أن يخرجه بالكامل، ويضعه بصيغة PDF وممكن أيضا أن يسوق الكتاب بنفس الصيغة ويبيع إلكترونيا دون طباعة ولا أية إجراءات، كل شئ جائز!!

نحن في زمن التكنولوجيا، كل مُتخيل قد يصبح واقعا بأسرع مما تتصور، أصبحت العجلة في أحيان عديدة، هي الطريقة المثلى وليست الندامة، أصبح الآي باد مكتبة تضم آلاف الكتب، ويوضع حتى في شنطتك الصغيرة، أو حتى المحفظة، ما الذي سيصل إليه العلم، وما هو مستقبل الكتاب الورقي، بعد الكتان ثم الورق نعيش زمن الإلكترونيات، لكن تبقى للكتاب الورقي هيبته ومنزلته، وأهميته، بل إنني وبكل ثقة أؤكد أن الكتاب الورقي هو الباقي، فلا هو محتاج لشحن للهاتف أو الآي باد، ولا هو معرض لاختراق البرمجيات، ولا مشاكل السيرفرات، بل يكون ثابتا كالجبل، حتى القراءة بالكتاب الورقي لا تعادلها متعة، بل أعتبر أن القراءة عبر الأجهزة لا راحة فيها، حتى صحيا للعيون -حسب ما علمت- أن الجلوس وراء الأجهزة أوقاتا طويلة يؤثر سلبا على العين وحتى المخ.

يقول عباس محمود العقاد أحد أهم المفكرين العرب: لست أهوى القراءة لأكتب، ولا أهوى القراءة لأزداد عمراً في تقدير الحساب.. وإنما أهوى القراءة لأن عندي حياة واحدة، وحياة واحدة لا تكفيني، والقراءة -دون غيرها- هي التي تعطيني أكثر من حياة؛ لأنها تزيد هذه الحياة من ناحية العمق.

ويقول بيل جيتس صاحب مايكروسوفت: إن "القراءة الرقمية سوف تنتشر. إنها خفيفة ورائعة للمشاركة، مع مرور الوقت سوف تصبح القراءة المسيطرة"، لا أعتقد بصحة كلامه، أظنه يروج لمنتجاته، لكني فقط أتفق معه في قراءة المعلومات والبيانات، أتفق 100%، أما بقية الكتب ليسمح لي السيد جيتس بمخالفته، لا يمكن أبدا أن يتحقق ذلك بالشكل المطلق، هناك كتب أكبر من أن تُقرأ إلكترونيا، فلقرائتها طقوس خاصة، لها هيبة.

نعم، لكل زمان دولة ورجال، وآي فون وآي باد.. واعلم واسمع واقرأ أن القرَّاء الآن ليسوا كما كانوا سابقا، لأسباب عديدة، لكن يبقى الكتاب الورقي هو الأهم الأصل والأساس والأهم.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 ديسمبر 2016

الحسني: الإعلام جزء أساسي من منظومة العمل في المؤسسات الحكومية وأداة التواصل مع الرأي العام

المزيد

26 سبتمبر 2015

عيد زمان غير

المزيد

24 يناير 2016

ذاك زمان لعبنا به...!

المزيد

01 فبراير 2017

زمان الوصل

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 4 عن العاصفة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"شباب عمان 2" تواصل المشاركة في المهرجان البحري الفرنسي.. و100 ألف زائر للسفينة في أسبوع

المحليات - أخبار

سفيرة الصين لدى السلطنة: مزيد من الشركات الصينية في "الدقم" قريبا مع تسارع النمو

الاقتصاد - محلي

السيد أسعد يقص شريط افتتاح مصنع البولي أكريلاميد في "ريسوت الصناعية".. غدا

الاقتصاد - محلي

إنتاج السلطنة من النفط يتجاوز 30 مليون برميل خلال مايو.. والصادرات 24.8 مليون

الاقتصاد - محلي

الجابري يدعو شركة بناء السفن الروسية للاستثمار في الدقم .. ويبحث التعاون مع المؤسسات التمويلية في موسكو

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

بالصور.. وفاة وإصابة 20 شخصا في حادث مروري لحافلة مواصلات بدبي

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة