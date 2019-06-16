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هواوي تستعد لطرح "أقوى هاتف في العالم"

الأحد 16 يونيو 2019 03:24 م بتوقيت مسقط

هواوي تستعد لطرح "أقوى هاتف في العالم"

 

 

قررت شركة "هواوي" الصينية تحدي جميع قرارات الحظر الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، بإطلاق أقوى هاتف في العالم.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن "هواوي" كشفت عن مواصفات هاتف "هواوي ميت 30 برو"، والتي قالت إنه سيكون "الهاتف الأقوى في العالم".

وأوضح التقرير أن شاشة "هواوي ميت 30 برو" من نوع "سوبر أموليد" بقياس 6.71 بوصة، والتي ستعتمد على معدل تحديث بمقدار 90 هرتز، والتي ستكون فريدة من نوعها، وغير متوفرة إلا في هاتف "وان بلس 7 برو".

كما ستظهر شاشة "هواوي ميت 30 برو" ذات حواف منحنية، مزودة بثقب في الزاوية العليا اليسرى لاستيعاب كاميراتين أماميتين.

ولكن الفريد من نوعه، بجانب دعم "هواوي ميت 30 برو" بكاميرا رباعية، تزويدها بفلاش من نوع LED يأتي على شكل حرف "V".

كما أشارت التقارير إلى أن "هواوي" دعمت كاميراتها الأربعة الخلفية نظام تقريب بصري "زووم" يصل إلى نحو 50 ضعف تقريبا.

وسيأتي "هواوي ميت 30 برو" بثلاثة ألوان على الأقل، وهي الأزرق والأحمر والأسود.

وسيتم تزويد "هواوي ميت 30 برو" بمعالج خارق من نوع "كيرين 985" مدعوم بنظام "الجيل الخامس" من الاتصالات، بالإضافة إلى ماسح ضوئي لبصمة الأصابع مدمج في الشاشة اللمسية، وبطارية بقدرة 4200 ميللي أمبير في الساعة.

ومن المقرر أن يتم إطلاق "هواوي ميت 30 برو" في شهر أكتوبر المقبل.

 

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