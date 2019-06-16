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جريمة قتل "نادرة" في اليابان

الأحد 16 يونيو 2019 02:37 م بتوقيت مسقط

جريمة قتل "نادرة" في اليابان

 

 

تعرض ضابط شرطة ياباني، صباح اليوم الأحد، للطعن في صدره عدة مرات بسكين مطبخ، كما سُرق مسدسه، في مدينة سويتا بغربي اليابان، وهذه حالة عنف نادرة في البلاد.

وقالت صحيفة "جابان تايمز" أن المشتبه به رجل في الثلاثينيات، وقد فر من مسرح الجريمة ولم يتم توقيفه بعد.

وأضافت الصحيفة أن ضابط الشرطة، سوزونوسكي كوسي، (26 سنة)، وجد في مركز للشرطة مع سكين مغروس في الجزء الأيسر من صدره حوالي الساعة الخامسة صباحا، قبل أن ينقل إلى المستشفى.

وهوجم الشرطي الذي كان وحيدا بعد أن غادر زميلان له المركز استجابة لاتصال هاتفي مستعجل حول عملية سرقة اتضح أنها مفبركة لاحقا.

وتأتي هذه الجريمة قبل أسبوعين من استضافة اليابان اجتماع قمة لزعماء مجموعة العشرين في مدينة أوساكا المجاورة، كما تأتي أيضا بعد حادث وقع الشهر الماضي، قتل خلاله رجل في منتصف العمر فتاة وراشدا بسكين، وأصاب 17 شخصا آخرين قرب طوكيو.

 

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