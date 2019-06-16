"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 4 عن العاصفة المدارية في بحر العرب

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة يؤكد أنه لا توجد تأثيرات محتملة على سواحل السلطنة من العاصفة المدارية "فايو" المتمركزة حاليا في وسط بحر العرب على خط عرض 20.7 درجة شمال وخط طول 66.0 درجة شرق وتبعد عن سواحل السلطنة (راس الحد) حوالي 750 كم، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز 40 – 50 عقدة.

وتوضح آخر التنبؤات العددية استمرار تحرك العاصفة المدارية باتجاه الشمال إلى الشمال الشرقي وتستمر في الضعف إلى أن تصل السواحل الهندية كمنخفض مداري عميق خلال الـ 48 ساعة القادمة، مع استمرار ارتفاع الموج على السواحل المطلة على بحر عمان ويصل أقصى ارتفاع له مترين.





