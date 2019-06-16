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"الزراعة" تنجح في إكثار وردة السلطان قابوس

الأحد 16 يونيو 2019 02:11 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

يواصل المختصون بوزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية جهودهم لإكثار مختلف المحاصيل الزراعية بتقنية الزراعة النسيجية بهدف إدخال أصناف وشتلات جديدة لم يتم إكثارها نسيجياً في السلطنة من قبل والتوصل إلى الوسط المناسب لإكثار الأصناف في المختبر والتأقلم في ظروف البيوت الزجاجية والمحمية والمشاتل.

وأشار الدكتور مسعود بن سليمان العزري مدير مركز بحوث الزراعة النسيجية إلى أنَّ الباحثين والفنيين بالمركز تمكنوا من إكثار وردة السلطان قابوس نسيجيا عن طريق الإكثار بالبراعم الجسدية، خصوصًا وأنَّ لهذه الوردة مكانة مميزة لدى المواطنين كونها تحمل اسم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-.

ويأتي هذا النجاح نتيجة لأبحاث مطولة تم تنفيذها بالمركز للتوصل إلى طرق التعقيم المناسبة للعقل المراد إكثارها ثم البحث عن الوسط المناسب لنموها وإكثارها داخل غرف النمو بالمختبر، وبعد التوصل للوسط المناسب بدأت محاولات التوصل إلى وسط التجذير وبعدها كان البحث للتوصل للظروف المناسبة لأقلمة الوردة على ظروف النمو في البيوت الزجاجية والمحمية بحيث تكون جاهزة للزراعة في الحقل. ويستغرق إكثارها ما يقارب 6 أشهر من دخولها للمختبر حتى تكون جاهزة للزراعة في الحقل ويمكن إكثارها نسيجياً بأعداد كبيرة.

 

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