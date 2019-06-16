بالفيديو والصور.. مياه البحر تقتحم المنازل في راس الحد

الرؤية – خاص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو، تظهر ارتفاع أمواج البحر في منطقة راس الحد واقتحام المياه للشوارع وبعض منازل المواطنين، وذلك بسبب العاصفة المدارية في بحر العرب، والتي تسبب في ارتفاع أمواج البحر.
الأحد 16 يونيو 2019 01:38 م بتوقيت مسقط
الرؤية – خاص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو، تظهر ارتفاع أمواج البحر في منطقة راس الحد واقتحام المياه للشوارع وبعض منازل المواطنين، وذلك بسبب العاصفة المدارية في بحر العرب، والتي تسبب في ارتفاع أمواج البحر.
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11 يونيو 2019