بالفيديو والصور.. مياه البحر تقتحم المنازل في راس الحد

الرؤية – خاص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو، تظهر ارتفاع أمواج البحر في منطقة راس الحد واقتحام المياه للشوارع وبعض منازل المواطنين، وذلك بسبب العاصفة المدارية في بحر العرب، والتي تسبب في ارتفاع أمواج البحر.