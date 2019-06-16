الأحد, 16 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
45 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

بالفيديو والصور.. مياه البحر تقتحم المنازل في راس الحد

الأحد 16 يونيو 2019 01:38 م بتوقيت مسقط

1ad886d4-928f-4e26-82b9-1a9beb7fd68f
77b88b3c-4652-4a02-a741-b4dbc531d337
d1e97010-263a-4c31-ade3-bf4ed4f22d45
D9K15C7W4AAdbOR
550f7767-15a1-4824-ab53-289cd00d8e11

 

الرؤية – خاص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو، تظهر ارتفاع أمواج البحر في منطقة راس الحد واقتحام المياه للشوارع وبعض منازل المواطنين، وذلك بسبب العاصفة المدارية في بحر العرب، والتي تسبب في ارتفاع أمواج البحر.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 أبريل 2017

بلدي جنوب الشرقية يتابع مشكلة دخول مياه البحر للأحياء في رأس الحد

المزيد

17 ديسمبر 2017

بالفيديو.. المياه تقتحم المنازل والمحلات في ولاية شناص بسبب غزارة الأمطار

المزيد

14 فبراير 2017

بلدي جنوب الشرقية يناقش دخول مياه البحر برأس الحد والمرادم والصرف الصحي

المزيد

11 يونيو 2019

بالفيديو والصور.. مياه وردية صالحة للشرب!

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"شباب عمان 2" تواصل المشاركة في المهرجان البحري الفرنسي.. و100 ألف زائر للسفينة في أسبوع

المحليات - أخبار

سفيرة الصين لدى السلطنة: مزيد من الشركات الصينية في "الدقم" قريبا مع تسارع النمو

الاقتصاد - محلي

السيد أسعد يقص شريط افتتاح مصنع البولي أكريلاميد في "ريسوت الصناعية".. غدا

الاقتصاد - محلي

إنتاج السلطنة من النفط يتجاوز 30 مليون برميل خلال مايو.. والصادرات 24.8 مليون

الاقتصاد - محلي

الجابري يدعو شركة بناء السفن الروسية للاستثمار في الدقم .. ويبحث التعاون مع المؤسسات التمويلية في موسكو

الاقتصاد - محلي

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

بالصور.. وفاة وإصابة 20 شخصا في حادث مروري لحافلة مواصلات بدبي

المحليات - أخبار

زعيم كوريا يعدم مسؤولا بطريقة "وحشية"

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة