بالفيديو.. قضية هروب جديدة لشقيقتين سعوديتين

عواصم - الوكالات

طالبت شقيقتان سعوديتان المنظمات الحقوقية الدولية ونشطاء حقوق الإنسان بالوقوف معهما في مساعيهما للوصول إلى أي دولة تحميهما وتمنحهما حياة آمنة، بعد أن أبدتا رغبتهما في عدم العودة إلى السعودية.

وقالت الشقيقتان دعاء ودلال، في مقطع فيديو قامتا ببثه عبر حساب على موقع "تويتر"، قبل أن يتم إغلاق الحساب لاحقاً، إنهما حالياً في تركيا، وإن والدهما استولى على جوازي سفرهما، وإنهما فرتا من عائلتهما التي كانت تعاملهما بقسوة، وتنوي تزويجهما من رجال أكبر منهما في السن، كما سبق أن تم تهديدهما بالاحتجاز.

وكتبت إحدى الفتاتين أن شقيقتها تعرضت سابقاً للتحرش من شقيقها الأكبر، وأنه تم التعدي عليها جسدياً من قبل أحد عناصر الشرطة الدينية بالقرب من الجامعة في مدينة جدة.

وفي حين تختبئ الشقيقتان حالياً في تركيا، فإنهما لا تشعران بالأمن، وتخشيان أن تتوصل السلطات السعودية إلى مكانهما، وتقوم بإعادتهما إلى البلاد قسراً، كما حدث مع فتيات أخريات هربن من البلاد سابقاً.

وبدأت عبر تويتر حملة تضامن مع الشقيقتين الهاربتين تستخدم وسم #أنقذوا_دعاء_و_دلال.