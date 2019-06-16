الأحد, 16 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

المحبة الأسمى

الأحد 16 يونيو 2019 09:25 ص بتوقيت مسقط

المحبة الأسمى


زيد الطهراوي | الأردن

الشعر قافية ومعنى ومشاعر وخيال، و هو المزيج الذي يصعب تحليله، و من هنا أتت صعوبة الشعر لأنه يأتي إلى الشاعر وهو  بحالة تختلف عن حالته فلربما احتاج الشاعر إلى عزلة تقربه إلى التفاهم مع ما يريد أن ينبثق عن نفسه وكأنه يتحايل على هذه النفس لكي تلقي ما في أعماقها كاملا ولا تنفر كالفرس الجموح.
فإذا صاحب هذا كله الهم الذي يحمله الشاعر، فإن المسألة تأتي عفويا، لأن الشاعر الذي يدندن بأحلامه الشخصية ليس كمثل الشاعر الذي يدندن بأحلام الوطن، و الشاعر الذي يدندن بأحلام الوطن ليس كمثل الشاعر الذي يتنفس أحلام الدعوة إلى الله فتصعد منه الأشعار عبقا، فأحلام الشاعر الشخصية تفيد الشاعر نفسه، و ربما لا تأتي بثمرة عظيمة في الدنيا أو في الآخرة ، أما أحلامه في ما يرجو فيه ثواب الله فإن ثمرتها تكون في الدنيا وفي الآخرة سترا وفوزا ورفعة.
فحرية الالتزام هي الحرية المسؤولة، و توضيح هذا يجعلنا نتذكر شعراء شاهدوا ما يعاني وطنهم من ألم ومحنة و لم يقاوموا حبهم الشخصي فرفضوا الانصياع مختارين إلى حب الوطن وآلامه.
حر أنت أيها الشاعر فتأوي إلى محبة الوطن الذي هو لحمك ودمك، و بسعيك لاستقراره يرضى عنك ربك، أو تأوي الى الغياب في صمتك ووحدتك
وأنت أيها الشعر محتاج إلى  المحبة الأسمى؛ لأنها كالماء و الهواء، ولأنها كالمدينة المتسعة بما فيها من آفاق، و كالقرية الصغيرة بما فيها من تماسك وارتفاق.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 أغسطس 2016

النهوض بالإنسان.. الهدف الأسمى لشركة تنمية نفط عمان

المزيد

08 أبريل 2017

الطلعاوي لـ "الرؤية": الدفاع عن ألوان "الأحمر" هدفي الأسمى

المزيد

21 فبراير 2018

صباح المحبة

المزيد

26 يوليو 2015

مزيدا من "المحبة والسلام"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"شباب عمان 2" تواصل المشاركة في المهرجان البحري الفرنسي.. و100 ألف زائر للسفينة في أسبوع

المحليات - أخبار

سفيرة الصين لدى السلطنة: مزيد من الشركات الصينية في "الدقم" قريبا مع تسارع النمو

الاقتصاد - محلي

السيد أسعد يقص شريط افتتاح مصنع البولي أكريلاميد في "ريسوت الصناعية".. غدا

الاقتصاد - محلي

إنتاج السلطنة من النفط يتجاوز 30 مليون برميل خلال مايو.. والصادرات 24.8 مليون

الاقتصاد - محلي

الجابري يدعو شركة بناء السفن الروسية للاستثمار في الدقم .. ويبحث التعاون مع المؤسسات التمويلية في موسكو

الاقتصاد - محلي

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

بالصور.. وفاة وإصابة 20 شخصا في حادث مروري لحافلة مواصلات بدبي

المحليات - أخبار

زعيم كوريا يعدم مسؤولا بطريقة "وحشية"

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة