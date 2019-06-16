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"الاختصاصات الطبية" يعقد امتحان عضوية الكلية الملكية لطب الطوارئ

الأحد 16 يونيو 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

"الاختصاصات الطبية" يعقد امتحان عضوية الكلية الملكية لطب الطوارئ


مسقط - الرؤية
عقد المجلس العماني للاختصاصات الطبية امتحان عضويّة الكليّة الملكيّة لطب الطوارئ (FRCEM) الجزء الأول، بحضور 323 طبيبًا ممتحنًا من داخل وخارج السلطنة، واستضافت الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان "جيوتك" الامتحان.
ويأتي تنظيم الامتحان بالتعاون بين المجلس العماني للاختصاصات الطبية والكليّة الملكية لطب الطوارئ بالمملكة المتحدة، ويستهدف أطباء الطوارئ من داخل وخارج السلطنة. وتعقد امتحانات الكليّة الملكية في السلطنة أربع مرات في العام الواحد. ويمر الطبيب بعدة امتحانات للحصول على عضوية الكلية الملكية لطب الطوارئ كاختبار الجزء الأول، واختبار الجزء الثاني، إضافة إلى اختبار الجزء الثالث (السريري). ويتولى المجلس العماني للاختصاصات الطبية تنظيم وتوفير الإمكانيات اللازمة لإجراء الامتحان حسب المعايير الدولية والمحددة من الكلية الملكية لطب الطوارئ، ويعد المجلس مركزا دوليا معتمدا لإجراء هذا الامتحان حيث إنّه المركز الوحيد المعتمد دوليا على مستوى الخليج والشرق الأوسط.
يشار إلى أنّ المجلس يتعاون مع عدد من الدول المتقدمة طبيا كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وإيرلندا لاستضافة امتحانات الزمالة لعدد من التخصصات من أجل الارتقاء بالطبيب وسعيًا منه لجعل الطبيب العماني بمستوى الأطباء المتخصصين في الدول المتقدمة. ويسعى المجلس كذلك إلى أن يكون مركزا مهما تنظم فيه الامتحانات المتقدمة طبيا وذلك خدمة وتسهيلا للأطباء الموجودين داخل السلطنة ومن خارج السلطنة وارتقاء بمستوى الخدمة التي يقدمها المجلس على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

 

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