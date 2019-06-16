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"الغاز المسال" تطور مواهب 42 شابا عمانيا

الأحد 16 يونيو 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

"الغاز المسال" تطور مواهب 42 شابا عمانيا

مسقط - العمانية

طورت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال مواهب 42 شاباً عمانيًا عبر برامج القيمة المحلية المضافة. وشملت هذه البرامج التوظيف المباشر والبرامج التدريبية والتدريب المستمر وبرامج تدريب صيفية داخل السلطنة وخارجها.

وقال حارب بن عبدالله الكيتاني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال إن هذه البرامج ترسخ جهود الشركة في تطوير وتنمية قدرات الشباب العماني، مشيرا إلى أن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال تدرك التحديات المقبلة وتعمل على مراجعة خطة القيمة المحلية المضافة بانتظام لتحقيق أكبر قيمة للشباب العماني والسلطنة بشكل عام.

وأوضح محمد المخيني مدير القيمة المحلية المضافة بالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال أن هذه الفرص التطويرية تنوعت بين التوظيف المباشر، والبرامج التدريبية، والتدريب في شركات محلية وعالمية رائدة داخل السلطنة وخارجها والذي يأتي ترجمة لتوجيهات الحكومة لإيجاد فرص عمل للشباب العماني وصقل مهاراته.

وتأتي هذه الخطوة لدعم الجهود التي تبذلها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في رعاية وتطوير الشباب العماني، إلى جانب ملائمة لخطط الشركة الطموحة في تطوير وتعزيز برامج القيمة المحلية المضافة مما تساهم هذه الخطط والبرامج الطموحة في تنمية القدرات البشرية وتحفيز الإنتاجية الاقتصادية للسلطنة.

 

 

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