"عمانتل" تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة في "مهنتي"

مسقط - الرؤية

احتفلت الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" بتخريج 20 شابا وشابة في برنامج "مهنتي" من ضمنهم مشاركين من ذوي الإعاقة، وذلك ضمن الدفعة الثالثة من البرنامج في مجال صيانة وإصلاح الأجهزة الذكية وهو ما يرفع عدد خريجي البرنامج حتى الآن إلى 60 خريجًا. وكرّمت عمانتل خريجي الدفعة الثالثة في حفل أقيم بالجمعية العمانية للمعاقين بولاية صحار بحضور ممثلي عمانتل ومعهد الصدارة المنفذ للبرنامج والمتدربين.

وقالت ليلى الوهيبي مديرة المسؤولية الاجتماعية: نحتفل بتخريج مجموعة جديدة من الباحثين عن العمل ممن يمتلكون شغف التعلّم واكتساب مهارات متجددة في صيانة أجهزة الهواتف الذكية ليكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العمل في مجال صيانة الأجهزة الذكية سواء للعمل مع زملائهم ممن لديهم مشاريع قائمة أو فتح مشاريع جديدة وبالتالي المساهمة في النهوض بالمؤسسات الصغيرة في هذا الجانب. وقد تلقينا ردودا إيجابية من قبل المتدربين في الدفعات الماضية وتطلعاتهم في فتح مشاريعهم الخاصة في المستقبل القريب خاصة أنهم اكتسبوا مهارات في برمجيات الأجهزة الذكية ومعرفة أساسيات الهواتف وطرق صيانتها، وبدأت مجموعة من المتدربين الذين تخرجوا من برنامج مهنتي في ممارسة صيانة الأجهزة المختلفة سواء على نطاق عوائلهم أو مشاركة زملائهم في المحلات العاملة في إصلاح أجهزة الهواتف الذكية، وهذا يشعرنا بالفخر لتمكن هؤلاء الشباب من الاستفادة من البرنامج بالطريقة المثلى.

ويعد برنامج "مهنتي" استمرارًا لمساعي عمانتل الرامية إلى صقل وتطوير مهارات الشباب العماني ومساعدتهم على البدء في أعمالهم التجارية الخاصة، وتوفير المزيد من فرص العمل وفرص التوظيف الذاتي حيث يسعى البرنامج التدريبي إلى إكساب منتسبيه أساسيات ومهارات الهواتف الذكية وكيفية صيانتها وإصلاحها ويفتح المجال أمام الشباب العماني للانطلاق بمشاريعهم الخاصة في هذا المجال والانخراط في سوق العمل وريادة الأعمال.