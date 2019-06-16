"الزبير" تقدم خدمة تأجير السيارات بالساعة للمرة الأولى



مسقط - الرؤية

أطلقت شركة الزبير للتأجير فرعًا لتأجير السيارات داخل صالة عرض ظفار للسيارات في الوطية. وبجانب هذا الفرع، فقد دشّنت الشركة للمرة الأولى في عمان خدمة تأجير السيارات بالساعة بإيجار مخفض. ويقع الفرع الجديد داخل مركز الخدمة في صالة عرض ظفار للسيارات في الوطية، على أن يبدأ العمل فيه من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة ونصف مساءً.

وسيقدم الفرع جميع الخدمات التي توفرها جميع مكاتب الزبير للتأجير في السلطنة بالإضافة إلى حلول مبتكرة تتوافق مع العملاء من الأفراد أو الشركات فضلًا عن تقديم خدمة التأجير اليومي والأسبوعي والشهري من أسطول المركبات الذي يضم أكثر من 1,500 مركبة.

وقال بالاجي كيسافان، المدير العام لشركة الزبير للتأجير: يشكل موقع صالة عرض ظفار للسيارات في الوطية موقعًا ملائمًا لافتتاح فرع للتأجير، وذلك يرجع إلى كونه في الوطية حيث سنتمكن من الوصول إلى شريحة أكبر من عملائنا وتوفير خدمة أمثل في المكان المناسب. بالإضافة إلى ذلك، تمكننا من إطلاق خدمة التأجير بالساعة داخل مركز الخدمة في صالة العرض. وتُعد خدمة التأجير بالساعة الأولى من نوعها في السوق المحلي، حيث تأتي حصرياً من شركة الزبير للتأجير في صالة عرض ظفار للسيارات. وستتيح هذه الخدمة للعملاء فرصة استئجار مركبات لعدد من الساعات برسوم رمزية ابتداءً من 5 ريال عماني لأول 4 ساعات. وسيتم فرض رسوم إضافية عن كل ساعتين في حال زيادة عدد الساعات.

وأضاف بالاجي: وستضيف هذه الخدمة قيمة حقيقية للعملاء الذين يضعون سيارتهم للخدمة الشاملة في الوطية، حيث ستوفر لهم خدمة تأجير سيارة لعدد من الساعات عوضًا عن استئجار سيارة لمدة يوم كامل. وستتاح هذه الخدمة لجميع العملاء فضلًا عن عملاء ظفار للسيّارات. ونتطلع لتقديم خدمة تأجير السيّارات على مدار الساعة في كل الفروع في أرجاء السلطنة خلال المستقبل القريب.