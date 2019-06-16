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حوافز الاستثمار في الدقم

الأحد 16 يونيو 2019 08:20 ص بتوقيت مسقط

حوافز الاستثمار في الدقم

 

تُواصل هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم جهودَها الدؤوبة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذه المنطقة الواعدة؛ فقد حطَّت حملة "استثمر في الدقم" الرحال في روسيا؛ ترجمةً لمدى الحرص الذي يوليه المسؤولون في الهيئة على الوصول لمختلف دول العالم لتعريف المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية، وما تتميز به من حوافز استثمارية.
زيارة روسيا استهدفتْ بصُورة أساسية المؤسسات الحكومية والشركات الروسية، والتي أبدتْ استعدادها للاستثمار في السلطنة، علاوة على تقديم الدعم التمويلي للاستثمارات الروسية المحتملة، ولقد كان على رأس هذه المؤسسات والشركات: شركة بناء السفن المتحدة الروسية.
... إنَّ الجهودَ المتواصلة الرَّامية لزيادة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تبشر بمستقبل زاهر لهذه المنطقة، والتي ستوفِّر بلا شك وظائف لشبابنا وتُسهم في رفد خزينة الدولة بعائدات متنوعة في إطار خطط التنويع الاقتصادي.

 

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