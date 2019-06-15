الموت يغيب مخرج أوبرا الافتتاح الرسمي لدار الأوبرا السلطانية

روما- الوكالات

توفي أمس المخرج الإيطالي المشهور ومنتج الأوبرا، فرانكو زيفيريلي، عن عمر ناهز 96 عاما.

وكان المخرج الراجل قد حصل على وسام التكريم من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- حيث كان مخرج أوبرا الافتتاح الرسمي لدار الأوبرا السلطانية والتي حملت اسم "توراندوت".

وقالت مؤسسة فرانكو زيفيرلي إن المخرج الشهير توفي في منزله في روما بعد مرض استمر فترة طويلة. وكان زيفيريلي، الذي ولد في مدينة فلورنسا، قد اكتسب شهرة من خلال إنتاجه للاوبرا واقتباسات سينمائية من بينها “روميو وجوليت” و”ترويض النمرة” بطولة اليزابيث تايلور وريتشارد بورتون.

وواصل زيفيرلي نشاطه حتى سن الشيخوخة، على الرغم من أنه أصبح ضعيفا بشكل كبير وكان يقضي سنواته الأخيرة على كرسي متحرك، وكان يعيش محاطا بالكلاب في فيلته الكبيرة في ضواحي روما.

وفي إعلان الوفاة، وضع الموقع الالكتروني لمؤسسته صورة لزيفيريلي وعبارة “وداعا مايسترو Ciao Maestro”.