السبت, 15 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

وفاة فرانكو زيفيريلي عن 96 عامًا

الموت يغيب مخرج أوبرا الافتتاح الرسمي لدار الأوبرا السلطانية

السبت 15 يونيو 2019 08:35 م بتوقيت مسقط

Zeffirelli
دار-الأوبرا-السلطانية-مسقط

 

 

روما- الوكالات

توفي أمس المخرج الإيطالي المشهور ومنتج الأوبرا، فرانكو زيفيريلي، عن عمر ناهز 96 عاما.

وكان المخرج الراجل قد حصل على وسام التكريم من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- حيث كان مخرج أوبرا الافتتاح الرسمي لدار الأوبرا السلطانية والتي حملت اسم "توراندوت".

وقالت مؤسسة فرانكو زيفيرلي إن المخرج الشهير توفي في منزله في روما بعد مرض استمر فترة طويلة. وكان زيفيريلي، الذي ولد في مدينة فلورنسا، قد اكتسب شهرة من خلال إنتاجه للاوبرا واقتباسات سينمائية من بينها “روميو وجوليت” و”ترويض النمرة” بطولة اليزابيث تايلور وريتشارد بورتون.

وواصل زيفيرلي نشاطه حتى سن الشيخوخة، على الرغم من أنه أصبح ضعيفا بشكل كبير وكان يقضي سنواته الأخيرة على كرسي متحرك، وكان يعيش محاطا بالكلاب في فيلته الكبيرة في ضواحي روما.

وفي إعلان الوفاة، وضع الموقع الالكتروني لمؤسسته صورة لزيفيريلي وعبارة “وداعا مايسترو Ciao Maestro”.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 يونيو 2015

41 عرضا في الموسم الجديد لدار الأوبرا السلطانية

المزيد

03 سبتمبر 2018

فن الزارزويلا الإسباني مع بلاسيدو دومينجو في افتتاح الموسم الجديد لدار الأوبرا السلطانية

المزيد

01 أكتوبر 2015

أوبرا "توراندوت" لبوتشيني تعود إلى دار الأوبرا السلطانية في 3 عروض بدءا من اليوم

المزيد

09 مايو 2018

نجوم "زمن الفن الجميل" والروائع الكلاسيكية وفنون عالمية راقصة في الموسم الجديد لدار الأوبرا السلطانية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"شباب عمان 2" تواصل المشاركة في المهرجان البحري الفرنسي.. و100 ألف زائر للسفينة في أسبوع

المحليات - أخبار

سفيرة الصين لدى السلطنة: مزيد من الشركات الصينية في "الدقم" قريبا مع تسارع النمو

الاقتصاد - محلي

السيد أسعد يقص شريط افتتاح مصنع البولي أكريلاميد في "ريسوت الصناعية".. غدا

الاقتصاد - محلي

إنتاج السلطنة من النفط يتجاوز 30 مليون برميل خلال مايو.. والصادرات 24.8 مليون

الاقتصاد - محلي

الجابري يدعو شركة بناء السفن الروسية للاستثمار في الدقم .. ويبحث التعاون مع المؤسسات التمويلية في موسكو

الاقتصاد - محلي

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

مقترح سعودي لحل أزمة "رؤية الهلال"

منوعات - من هنا وهناك

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

بالصور.. وفاة وإصابة 20 شخصا في حادث مروري لحافلة مواصلات بدبي

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة