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الأغاني المفضلة من "أوريدو" عبر "ألحاني"

السبت 15 يونيو 2019 08:19 م بتوقيت مسقط

الأغاني المفضلة من "أوريدو" عبر "ألحاني"

 

 

مسقط – الرؤية

أصبح بإمكان محبي الموسيقى الاستمتاع بأحدث الأغاني عبر خدمة ألحاني المتوفرة على تطبيق Ooredoo للهاتف النقال دون استهلاك باقات بياناتهم، حيث يمكنهم تشغيل الأغاني المحببة لديهم بلا حدود عند استخدام تطبيقات الأغاني العالمية Apple Music وGaana وSaavn.  

وتتيح خدمة ألحاني للعملاء مكتبة موسيقية جديدة تضم ما يزيد عن 60 مليون أغنية بلغات مختلفة تشمل العربية والإنجليزية والهندية والأردية والفرنسية. وبإمكان عملاء مسبق الاشتراك في خدمة ألحاني بقيمة200 بيسة يوميا، بينما سيجري إضافة قيمة الاشتراك البالغة 3 ريالات عمانية شهريا إلى فواتير عملاء شهري عند اشتراكهم في هذه الخدمة الجديدة.

 

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