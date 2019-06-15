"نيسان باثفايندر هايبرد" بأسعار خاصة حتى 21 يونيو

مسقط - الرؤية

دشّنت "نيسان عمان" من شركة سهيل بهوان السيارة نيسان باثفايندر هايبرد الجديدة كليا التي تعد الأولى من نوعها الصديقة للبيئة والرياضية متعددة الاستخدام من نيسان. وتأتي السيارة تأكيدا لالتزام نيسان بالحفاظ على البيئة دون أن يكون ذلك على حساب أداء المركبة أو التقنية المستخدمة فيها وهو ما يعني أنّ هذه السيارة ستضع المعايير الجديدة في تقنية الهايبرد التي يزداد الطلب عليها يوما بعد يوم بين عشاق السيارات الراقية في السلطنة.

وتم تزويد السيارة نيسان باثفايندر هايبرد(الهجين) بمحرك 2.5 لتر سوبر شارجر 4 أسطوانات يعمل بالبنزين ويعطي قوة 250 حصانا إلى جانب محرك كهربائي وهو ما يعني أنّ السيارة تذهب بك حيث شئت. وتمّ تصميم السيارة بحيث تكون أكثر فعالية في استهلاك الوقود حيث توفر 24% أفضل من السيّارات الرياضية متوسطة الحجم التقليدية. كما تمّ تزويد السيارة بكافة التحسينات التي تجعل السيّارة الأفضل في الجيل التالي من السيارات الرياضية متعددة الاستخدام سواء من حيث الرحابة أو القدرة على التحمّل أو نظام الدفع الرباعي أو سهولة الدخول إلى الصف الثالث من المقاعد وكذلك وجود نظام ترفيه لثلاثة مناطق.

وقال متحدث باسم نيسان عمان: حان الوقت ليفكر الجميع في البيئة بشكل مختلف ويعملون على الحفاظ عليها، ويسعدنا تدشين السيارة نيسان باثفايندر هايبرد الجديدة التي تتبع أسلوباً مبتكراً يؤدي إلى زيادة التوفير في استهلاك الوقود دون أن يكون ذلك على حساب الرحابة والصف الثالث من المقاعد والمساحة المخصصة للأمتعة والتجاوب في الأداء. وتوفر السيارة نيسان باثفايندر هايبرد انخفاضاً ملحوظاً في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

ويحصل عملاء نيسان باثفايندر هايبرد على العديد من المزايا بما في ذلك الأقساط الشهرية المخفضة والهدايا النقدية المضمونة بقيمة تصل إلى 4300 ريال عماني والصيانة الدورية المجانية لمدة 6 سنوات أو 100,000 كلم والتأمين المجاني والتسجيل المجاني. كما يحصل المشترون على بطاقة امسح وأربح مع بطاقة تزود مجاني بالوقود بقيمة تصل إلى 1000 ريال عماني (حد أدنى مضمون 50 ريالا). ويسري عرض رمضان حتى 21 يونيو.