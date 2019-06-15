"هيلتون جاردن إن مسقط" يحتفل بـ 100 عام من النمو

مسقط – الرؤية

وزع فندق هيلتون جاردن إن مسقط الخوير 100 عبوة رمضانية من الطعام على الأطفال الذين يعيشون في مركز رعاية الطفولة في الخوض، وذلك بمناسبة احتفاله بإرث الشركة الذي وصل إلى 100 سنة واحتفاء بروح العطاء خلال شهر رمضان المبارك.

وبالتزامن مع الاحتفال بالعام 100 لـ "هيلتون العالمية"، كان الهدف الرئيسي للمبادرة رسم ابتسامة على وجوه الأطفال، تماشيا مع نهج الضيافة الكريمة والمبهجة لفندق هيلتون جاردن إن، إلى جانب تشجيع التطوع بين الموظفين خلال شهر رمضان المبارك، حيث إن هذه المبادرة تقدم نهجا ملموسا ليصبح الفندق أكثر استثمارا في القضايا الاجتماعية بشكل خاص، ولتعزيز مهارات الموظفين ورفع معنوياتهم، ولتحفيز الإيجابية والانتاجية في بيئة العمل.

وقد احتفلت هيلتون- الشركة العالمية الأولى في العالم- بالذكرى المئوية لعلامتها التاريخية مؤخرا. وكشركة ضيافة فهي رائده في إنشاء الردهات المكيفة، وتوفير أجهزة التلفزيون في الغرف، ونظام الحجز المحوسب، وحتى في نطاقها التوسعي الذي يضم 113 بلدا وإقليما، مع امتلاكها أكثر من 5,600 عقار وافتتاحها لعقار جديد في كل يوم.

وقال هندريك كاليس، المدير العام بفندق هيلتون جاردن إن مسقط الخوير: تماشيا مع التأثير النوعي الذي حققه هيلتون في حياة الناس والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم علي مدى الـ 100 عام الماضية، فضلا عن احتفائنا بشهر رمضان المبارك، نحن نهدف إلى تعزيز روح المشاركة والتعاون المبهج داخل الفندق، وبين الموظفين والمجتمع ككل من خلال مبادرة عبوة الإفطار. ولقد كان شرفا كبيرا أن نلتقي مع الأطفال ونوزع بينهم العبوات تماشيا مع احتفالنا بالسنة المائة. ونحن ممتنون حقا للفرصة التي أتيحت لنا للقيام بذلك؛ وملتزمون بخدمة السلطنة من خلال مسؤوليتنا الاجتماعية ومبادرات المشاركة المجتمعية.