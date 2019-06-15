"شباب عمان 2" تواصل المشاركة في المهرجان البحري الفرنسي.. و100 ألف زائر للسفينة في أسبوع

مسقط - النقيب خالد الكلباني

تصوير الرقيب أول محمد البلوشي

تواصل سفينة البحرية السلطانية العمانية (شباب عمان الثانية) مشاركتها في مهرجان روان أرمادا البحري 2019م، بمدينة روان بجمهورية فرنسا الصديقة، حيث استقبلت السفينة مجموعة من الزوار الرسميين من السلكين الدبلوماسي والعسكري.

وكان في مُقدمتهم أصحاب السعادة سفيرا مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، بالإضافة لأصحاب السعادة سفراء جمهورية الصين الشعبية وجمهورية بنما لدى اليونيسكو، وعدد من أعضاء البرلمان الفرنسي، والفريق أول قائد البحرية الفرنسية الأسبق، واللواء مهندس مدير التنمية الدولية لأفريقيا والشرق الأوسط في الهيئة العامة للتصنيع العسكري بوزارة الدفاع الفرنسية، والعميد الملحق العسكري السابق في السفارة الفرنسية بمسقط، وعدد من المسؤولين في السلكين الدبلوماسي والعسكري الفرنسي، وعدد من منظمي مهرجان روان أرمادا البحري، الذين هنؤوا طاقم السفينة على هذه المشاركة، مثمنين حرص السلطنة على مشاركة الشعب الفرنسي احتفالاته البحرية، ومن الجانب العماني حضر الاستقبال سعادة الشيخ الدكتور سفير السلطنة المعتمد لدى فرنسا، وسعادة سفيرة السلطنة لدى اليونيسكو والعميد الركن بحري الملحق العسكري بسفارة السلطنة في فرنسا.

وشارك طاقم السفينة "شباب عمان الثانية" طواقم السفن المشاركة في المهرجان البحري في العديد من الفعاليات كالمسابقات الرياضية واستعراض المسير في شوارع المدينة، وقدم خلاله طاقم السفينة عددًا من استعراضات المشاة العسكرية بمصاحبة المقطوعات الموسيقية المستوحاة من الفولكلور التقليدي العماني، وقد حظي الاستعراض على تفاعل كبير من الجمهور الذي اصطف في شوارع المدينة الفرنسية لرؤية فعاليات الاستعراض، كما سيشارك طاقم السفينة في العديد من المنافسات الرياضية التي ستقام ضمن فعاليات المهرجان.

الترويج السياحي للسلطنة

وعلى هامش المهرجان تستمر السفينة شباب عُمان الثانية باستقبال الجمهور الزائر للسفينة للاطلاع على ما تحتويه السفينة من معروضات وصور تحكي جانباً من تاريخ عمان التليد وحاضرها المشرق في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه - كما اطلع زوار السفينة على العرض المرئي لتاريخ بناء السفينة، وتفاصيل الرحلات السابقة لها، وحصلوا على إيجاز عن خط سير رحلة السفينة في رحلتها الدولية الرابعة.

حضور إعلامي مميز

شهدت السفينة شباب عمان الثانية حضورا إعلاميا فرنسيا لافتاً، وقد أبدى عدد من وسائل الإعلام الفرنسية اهتماماً كبيراً بزيارة سفينة (شباب عمان الثانية) قبل وصولها مدينة (روان) ، فقد حصلت السفينة على تغطيات إعلامية واسعة من قبل القناة الفرنسية الثالثة (نورمندي)، والقناة الوطنية الثالثة قناة فرنسا (24)، وإذاعة مونتي كارلو الدولية، بالإضافة للتغطيات الصحفية المميزة والتي سجلت من قبل صحيفة (باريس نورمندي) وصحيفة (ويست فرانس)، والصحف الإلكترونية ورواد التواصل الاجتماعي في مجموعة (باري – نورمندي) الإعلامية الفرنسية وصحيفة (لو باريزيان) الواسعة الانتشار، وذلك لكون السفينة تلقى إقبالاً كبيرا من قبل الجمهور الفرنسي في مهرجان روان أرمادا.

عُمان .. سفير وئام وسلام

وبمناسبة مشاركة السفينة في المهرجان، قالت سعادة سميرة بنت محمد الموسى سفيرة السلطنة لدى منظمة اليونيسكو إن من أهم أهداف سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان الثانية دعوة العالم إلى السلام والوئام ونشر المحبة بين الشعوب، ويعد هذا المبدأ واحدا من أهم أهداف المنظمة.

وقال سعادة الدكتور محمد عبدالغفار سفير مملكة البحرين المعتمد لدى جمهورية فرنسا: "سعيد بأن أكون على ظهر السفينة شباب عمان الثانية، والتي تزور فرنسا، وهذه الزيارات مهمة لأن السفينة تقدم أفكارا تتعلق بالسلام والمحبة والتسامح بين دول العالم، وهذا أمر مهم جداً ورسالة طيبة. منوهاً إلى أن السفينة تلعب دورا في غاية الأهمية لسلطنة عمان الشقيقة ولمنطقة الخليج العربي ودول مجلس التعاون الخليجي أيضاً، ومشيراً إلى أن كثرة الزيارات توضح رغبة الجمهور في التعرف بشكل أكبر على ما تقدمه السفينة عن عُمان ثقافياً وحضاريا".

صورة مشرفة عن عُمان

وقال سعادة سامي محمد السلمان سفير دولة الكويت المعتمد لدى جمهورية فرنسا: "تشرفت بزيارة السفينة شباب عمان الثانية وهي سفينة جاءت من عمان القريبة من جميع الكويتيين، وتجولت في مرافق السفينة برفقة القائمين عليها، وأشكر الجميع على هذه الفرصة للمشاركة في أنشطة هذه الفعالية الثقافية السياحية ضمن مهرجان أرمادا".

وقال سعادة يانج شانج سفير جمهورية الصين الشعبية لدى منظمة اليونيسكو: بالنسبة لي هذه أول مرة أزور فيها سفينة شراعية، وكنت دائماً منبهرًا بمثل هذا النوع من السفن، وأتمنى أن تتبنى البحرية الصينية مشروعا مماثلا، فهذه السفينة مبهرة بالنسبة لي وتحمل رسالة في غاية السمو وهي تمثل الاندماج ما بين الحضارة والتاريخ مع الحداثة والتطور التقني.

وقال سعادة فلافيو ميندس سفير جمهورية بنما لدى منظمة اليونيسكو: إنها زيارة مثيرة ومهمة جداً بالنسبة لي، فلقد انبهرت بما تقدمه هذه السفينة من أدوار ودعوة لتلاحم الشعوب، وهذا واجب مهم وكبير ويعد من أهم أهدافنا في منظمة اليونيسكو، وأتمنى أن تزور هذه السفينة الشراعية المميزة بلادي بنما في المستقبل القريب.

أخلاق التسامح العمانية

تحدث المقدم الركن بحري سليمان بن خلف الحوسني نائب قائد السفينة (شباب عُمان الثانية) عن الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها طاقم السفينة خلال مشاركتها في هذا المهرجان البحري لإبراز الإرث التاريخي والثقافة العمانية الأصيلة والحاضر المشرق لعُمان قائلاً: كعادتها سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عُمان الثانية السفير المتجول تنشر أشرعتها وها هي الآن ترسو في ميناء روان للمشاركة في مهرجان روان أرمادا 2019 لمواصلة رسالتها السامية في نشر رسائل الصداقة والمحبة والسلام وتعريف الجمهور الموجود في مدينة روان الفرنسية والزائرين كذلك لهذا المهرجان بالتاريخ الحضاري والبحري العريق للسلطنة، وكذلك التعريف بحاضر ومناطق الجذب السياحي ومقومات السياحة وكل ما يتعلق بالحضارة في سلطنة عمان.