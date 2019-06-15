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أمين عام شؤون البلاط السلطاني يرعى احتفال ولاية بدية بحفل الزواج الجماعي الثالث عشر

السبت 15 يونيو 2019 08:10 م بتوقيت مسقط

جانب من الحضور
جانب من عقد القران
شعار فريق بدية الخيري
راعي المناسبة والحضور
عقد قران أحد العرسان

 

بدية - الرؤية

رعى معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني حفل الزواج الجماعي في ولاية بدية؛ حيث تم عقد قران 24 عريسًا من أبناء الولاية، وذلك بحضور سعادة محافظ جنوب الباطنة وعضو مجلس الشورى ممثل الولاية ووالي بدية والشيوخ والأعيان وجمهور غفير من أهالي الولاية والولايات المجاورة.

وأقيم الحفل بملعب فريق الواصل، وبتنظيم من فريق بدية الخيري، وقام معالي نصر الكندي بتوزيع الهدايا على العرسان، والتي تبرّع بها مجموعة من أهالي الولاية، فيما تبرع أحد أصحاب الأيادي البيضاء بمفرده بحوالي 10 آلاف ريال عماني. وتضمن الحفل كلمة فريق بدية الخيري وألقاها الشيخ سعيد بن عامر الحجري المشرف العام على الزواج الجماعي الثالث عشر، وضمّنها تحايا عديدة مقرونة بالشكر والامتنان لأهالي الولاية الداعمين للفريق، ولكفلاء الأيتام والأسر المعسرة من الولاية وخارجها، وللداعمين لحفل الزواج وللّجان المنظمة. وأبرز دور فريق بدية الخيري في تحقيق سبل العيش الكريم وتوفير مصادر دخل ثابتة ومستمرة لتمويل أنشطة الفريق؛ حيث تم طرح سهم خيري تحت مسمى "سهم بدية الخيري" ليساهم فيه أبناء الولاية. وتقدم الحجري بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذه المناسبة، وعلى رأسهم سعادة الشيخ هلال الحجري محافظ جنوب الباطنة وسعادة الدكتور محمد الحجري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بدية والشيخ منصور الحجري صاحب مركز دار القمر الطبي والعضو البلدي بالولاية محمد بن ناصر الحجري، وإدارة فريقي الواصل والعربي ومؤسسات الجص للاستشارات الهندسية والخيرية الشاملة والأنغام الذهبية ومركز دار القمر لطب الأسنان واليقين الوطنية لمياه بدية وحلوى بن شافي ومؤسسة أجنحة السماء التي قدّمت تذاكر سفر لعريسين وزوجاتهم ومؤسسة عالم الطبيعة (قهوة المزاج) وشركات لارسن وتوبرو وكهرباء مزون وعمانتل ومسقط المتحدة للحلول التجارية وأبو الخطاب للتصوير الفوتوغرافي وفرقة نجوم بدية ومطبعة فجر حويان والأفق لخدمات الحاسب الآلي ونزل بدية الخضراء وأرض الخمائل للنزل الخضراء وفرقة الشواهر للفنون الشعبية بالواصل، كما وجّه الشكر إلى بلدية بدية ومركز شرطة بدية والخدمات الطبيّة بالولاية، وللعاقدين الدكتور راشد الحجري وعبدالحكيم الحجري والشاعر أحمد الحجري ومؤدّي الشلّة مانع الوهيبي.

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