السبت, 15 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

النسخة الثانية ترفع شعار "الثورة الصناعية الرابعة.. تقنيات بلا حدود"

"التربية" تسلط الضوء على الرؤية العلمية لمهرجان "عمان للعلوم 2019"

السبت 15 يونيو 2019 08:01 م بتوقيت مسقط

"التربية" تسلط الضوء على الرؤية العلمية لمهرجان "عمان للعلوم 2019"

مسقط- ميا السيابية

تصوير/ إبراهيم القاسمي

عقدت وزارة التربية والتعليم لقاء تعريفيًا حول رؤيتها العلمية لمهرجان عمان للعلوم 2019 في نسخته الثانية، وترأس اللقاء سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل الوزارة لتنمية الموارد البشرية ورئيس اللجنة العلمية للمهرجان، وحضره عدد من ممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية، ونائبي رؤساء الجامعات والكليات الخاصة وعمدائها، والدكتورة زوينة بنت صالح المسكرية المديرة العامة للتقويم التربوي بالوزارة، وذلك بقاعة نزوى بديوان عام الوزارة.

وهدف اللقاء إلى عرض الرؤية العلمية لمهرجان عمان للعلوم 2019 في نسخته الثانية، والذي سيأتي تحت شعار "الثورة الصناعية الرابعة.. تقنيات بلا حدود"، وعرض موعد تنفيذ المهرجان ومكان التنفيذ والفئات المستهدفة، إلى جانب التباحث حول الإمكانيات العلمية التي يمكن عرضها في هذا المهرجان من قبل المؤسسات والهيئات الحكومية والجامعات والكليات الخاصة المشاركة.

وأبرز سعادة وكيل الوزارة لتنمية الموارد البشرية والتخطيط التربوي ورئيس اللجنة العلمية لمهرجان عمان للعلوم 2019 فكرة إقامة المهرجان منذ انطلاقته في نسخته الأولى، من خلال التعريف ببرنامج التنمية المعرفية في مواد العلوم والرياضيات ومفاهيم الجغرافيا البيئية، وهو برنامج وطني أسّس بتوجيهاتٍ سامية، يُسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة وتأطير جهود المعلمين في تنمية مدارك هؤلاء الطلبة تشجيعهم على البحث والاستقصاء والتفكير العلمي المنظم، وتنمية ملكات الابتكار لديهم والقدرات العقلية العليا، وتطبيق المعرفة التي يتعلمونها في حياتهم اليومية، من خلال اختبارات ومسابقات ومشاريع في مواد العلوم والرياضيات ومفاهيم الجغرافيا البيئية للطلبة. وأوضح أنّه للتوسع في هذا البرنامج تم إقامة التظاهرة الوطنية في نسخته الأولى والتي ظهرت في صورتين إحداهما في المحافظات التعليمية والتي حققت نجاحات باهرة، والثانية في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، مشيرا إلى أنّه بفضل النجاح الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى، ارتأت الوزارة إقامة نسخة ثانية مع التوسّع فيه، من خلال إشراك مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية والعسكرية والتعليمية سواء من داخل السلطنة أو خارجها المعنية بالتعليم التقني والتكنولوجي تماشيا مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح البلوشي أنّه المهرجان سيركز في نسخته الثانية- المزمع إقامتها في نوفمبر المقبل بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض- على 3 قضايا: التوصيف والعلوم، ووظيفة العلوم في الحياة، واستفادة البيئة من مختلف العلوم. وأكد سعادته أنّ هذا الحدث مهرجان علمي وتعليمي وترويجي للابتكارات والإبداعات العلمية الذي يُرجى من الجهات والمؤسسات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا أن تكون حاضرة للإفادة والاستفادة.

وقدّمت الدكتورة ميا بنت سعيد العزرية مديرة دائرة الابتكار والأولمبياد العلمي بالوزارة ونائبة رئيس اللجنة العلمية للمهرجان ورقة عمل أوضحت فيها رؤية الوزارة العلمية للمهرجان، وتطرقت فيها إلى الحديث عن إيمان الوزارة بأنّ الشراكة القائمة بينها وبين الجهات والمؤسسات الحكومية والعسكرية التعليمية هي أساس إقامة إية تظاهرة وطنية. وأوضحت أنّ المهرجان في نسخته الثانية سيستقطب مشاركات الجهات والمؤسسات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا من داخل السلطنة وخارجها بفعاليات جديدة غير تقليدية تتناسب مع شعار المهرجان الذي يبحث آفاق تطورات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والذي ستستمر مدة أقامته 5 أيام في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر2019.

وتطرّقت العزرية إلى الحديث عن البنية التي سيقوم عليها المهرجان، من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية: كحضور مهرجانات عالمية للعلوم: كمهرجان "أدنبرة" للعلوم، ومهرجان "أمريكا" للعلوم، إلى جانب الاطلاع عبر الانترنت لعدد من المهرجانات العالمية للعلوم والتكنولوجيا: كمهرجان "أكسفورد" في لندن، إلى جانب الاستفادة من خبرات خبير مهرجان العلوم إيريك جاكومين.

وتم الإقرار بأن تشتمل بنية مهرجان عمان للعلوم 2019 على أركان تفاعلية لمختلف مجالات الحياة  تتضمن فعاليات وتقنيات تفاعلية حديثة يتفاعل معها الزائر ومقدم الفعالية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 أكتوبر 2017

اللجنة المركزية لمهرجان عمان للعلوم تناقش آليات التسويق الإعلامي

المزيد

12 أكتوبر 2015

مسؤولون وطلاب بالظاهرة: "جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" تسلط الضوء على المواهب العمانية وتحفز الطاقات الإيجابية

المزيد

21 أكتوبر 2017

300 فعالية في المجالات العلمية والهندسة والرياضيات بمهرجان عمان للعلوم

المزيد

04 مايو 2016

انطلاق أعمال منتدى الرؤية الاقتصادي في دورته الخامسة اليوم .. و4 محاور رئيسية تسلط الضوء على آليات النمو وتحفيز الاستثمار

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"شباب عمان 2" تواصل المشاركة في المهرجان البحري الفرنسي.. و100 ألف زائر للسفينة في أسبوع

المحليات - أخبار

سفيرة الصين لدى السلطنة: مزيد من الشركات الصينية في "الدقم" قريبا مع تسارع النمو

الاقتصاد - محلي

السيد أسعد يقص شريط افتتاح مصنع البولي أكريلاميد في "ريسوت الصناعية".. غدا

الاقتصاد - محلي

إنتاج السلطنة من النفط يتجاوز 30 مليون برميل خلال مايو.. والصادرات 24.8 مليون

الاقتصاد - محلي

الجابري يدعو شركة بناء السفن الروسية للاستثمار في الدقم .. ويبحث التعاون مع المؤسسات التمويلية في موسكو

الاقتصاد - محلي

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

مقترح سعودي لحل أزمة "رؤية الهلال"

منوعات - من هنا وهناك

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

بالصور.. وفاة وإصابة 20 شخصا في حادث مروري لحافلة مواصلات بدبي

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة