حلقة عمل لتعريف المخلصين الجمركيين بضوابط الضريبة الانتقائية

مسقط – العمانية

بدأ أمس تطبيق الضريبة الانتقائية على السلع المشمولة بالضريبة حسب ما نصَّ عليه المرسوم السلطاني رقم (23 /2019) بمنح 90 يوماً من صدور القانون لتطبيق الضريبة، حيث تطبق الضريبة الانتقائية على كل من التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الكحولية ولحوم الخنزير بنسبة 100 بالمائة، بينما تطبق على المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمائة، وذلك على أساس سعر البيع بالتجزئة.

وتنظم الأمانة العامة للضرائب اليوم بالإدارة العامة للجمارك بمسقط حلقة عمل مخصصة للمستوردين والمخلصين الجمركيين للتعريف بـالضريبة الانتقائية وآليات تحصيل الضريبة على السلع الانتقائية المستوردة.

وقد رفعت الأمانة العامة للضرائب نموذج الإخطار الإلكتروني لاستيراد السلع الانتقائية على موقعها الإلكتروني، حيث سيستوجب على مستورد السلع الانتقائية القيام بتحميل النموذج وتعبئة الحقول المتعلقة ببيانات المستورد والكميات المستوردة وسعر بيع التجزئة للوحدة الواحدة من كل سلعة. كما يستوجب على المستورد إرسال الإخطار الإلكتروني إلى الأمانة العامة للضرائب عبر عنوان البريد الإلكتروني الموضح في الإخطار، ورفع الإخطار الإلكتروني كمرفق عند تقديم البيان الجمركي، وطباعة الصفحة المتعلقة ببيانات المستورد وإجمالي الضريبة وتقديمها يدوياً إلى موظف الجمارك عند تخليص الشحنة.

وكانت الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية قد نفذت حملة تعريفية شملت كافة محافظات السلطنة لتوعية أصحاب الأعمال حول آلية تطبيق الضريبة الانتقائية ومتطلبات الإفصاح عن مخزون السلع الانتقائية للسلع المشمولة بالضريبة. وأعدت الأمانة العامة للضرائب عددا من الأدلة الاسترشادية لتوضيح عمليات تطبيق الضريبة في المرحلة الانتقالية قبل موعد التطبيق.