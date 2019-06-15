السلطنة تناقش "القضاء على التمييز" في مؤتمر العمل بجنيف

جنيف - العمانية

تشارك السلطنة حاليًا في أعمال مُؤتمر العمل الدولي في دورته 108 التي تنعقد بمدينة جنيف بوفد يضم أطراف الإنتاج الثلاثة: وزارة القوى العاملة، وغرفة تجارة وصناعة عُمان والاتحاد العام لعُمال السلطنة.

ويترأس وفد السلطنة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة الذي ألقى خلال المؤتمر كلمة نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته رئيس الدورة الحالية تطرق فيها إلى تقرير منظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل وجهود دول المجلس للتغلب على التحديات المستقبلية في هذا المجال.

ويناقش المؤتمر المعلومات والتقارير حول تطبيق الاتفاقيات والتوصيات ووثيقة إعلان مئوية منظمة العمل الدولية وما يتصل بالقضاء على التمييز في عالم العمل. كما يناقش تقرير لجنة مستقبل العمل الذي يتطرق إلى احتياجات سوق العمل المستقبلية والتحديات التي تواجهها الدول في ظل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.

وألقى العديد من رؤساء الدول والحكومات كلمات استعرضت تجاربهم في تنظيم وتطوير علاقات العمل والجهود المبذولة للتحضير لمستقبل الثورة الصناعية الرابعة والتحديات التي يواجها العالم بشأن مستقبل سوق العمل وإنجازات المنظمة المختلفة.

وقد ترأست السلطنة على هامش المؤتمر أعمال الاجتماع التنسيقي السادس والخمسين لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ناقش المواضيع ذات العلاقة بالمؤتمر من خلال التوصيات المقترحة وآلية عمل اللجان الفنية المصاحبة بحضور الخبراء والمختصين.