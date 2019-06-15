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دفعة معنوية لـ"الفراعنة" قبيل انطلاق "أمم إفريقيا"

السبت 15 يونيو 2019 07:57 م بتوقيت مسقط

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القاهرة - الوكالات

تلقى منتخب الفراعنة، أمس السبت، دعمًا معنويًّا، قُبيل أيام من انطلاق نهائيات أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر، بلقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري.

وأعرب السيسي خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق للمنتخب في البطولة، مؤكدا "ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسئولية التي تحمل طموحات وتطلعات الجماهير المصرية، مُطالبا إياهم ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير والثقة". وأهدى لاعبو "الفراعنة" الرئيس قميصا تذكاريا، يحمل توقيعات أعضاء المنتخب المصري، الذي سيفتتح البطولة الجمعة أمام زيمبابوي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن السيسي شدد على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيميا وجماهيريا. وأضاف راضي أن السيسي قام كذلك بجولة تفقدية للمنشآت والتجهيزات في ملعب الدفاع الجوي، للوقوف على الترتيبات النهائية لأعمال رفع الكفاءة التي جرى تنفيذها لاستضافة عدد من مباريات كأس الأمم.

وأعرب الرئيس المصري عن تطلعه لأن تكون البطولة "دفعة إيجابية للرياضة المصرية ككل، وكرة القدم بشكل خاص، بفضل ما تم تطويره من بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى".

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