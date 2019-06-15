ساري يقترب من قيادة "اليوفي"

لندن - رويترز

توصل يوفنتوس لاتفاق مبدئي مع تشيلسي، ليتولى ماوريتسيو ساري مسؤولية تدريب بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بدءا من الموسم المقبل، بحسب ما أفادت به شبكة سكاي إيطاليا وهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

وأشارت سكاي إيطاليا إلى أن الناديين لم يعلنا بعد التوصل لاتفاق، لكن ساري -الذي قاد تشيلسي للقب الدوري الأوروبي- سيوقع عقدا لثلاثة مواسم مع يوفنتوس.

ورحل المدرب ماسيميليانو أليجري عن يوفنتوس بنهاية الموسم، ويرغب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في الحصول على تعويض نظير رحيل ساري قبل العام الأخير من عقده. وأوضحت سكاي إيطاليا وبي.بي.سي أن الناديين اتفقا على حصول تشيلسي على خمسة ملايين جنيه إسترليني (6.34 مليون دولار) كتعويض، وأن يوفنتوس ربما يعلن تعيين ساري في الأيام القادمة.

وتولى ساري تدريب تشيلسي قادما من نابولي في يوليو 2018، وقاده للمركز الثالث في الدوري والتأهل لدوري أبطال أوروبا، ثم حصد لقب الدوري الأوروبي بتغلبه 4-1 على غريمه المحلي أرسنال في النهائي في الذي اقيم في باكو.