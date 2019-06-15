الإثارة عنوانا لأولى جولات "شجع فريك" بعبري

عبري - ناصر العبري

انطلقت بطولة شجع فريقك 2019 في نادي عبري؛ بمشاركة عشرين فريقا من فرق الدرجة الأولى؛ وتمَّت إقامة المباريات على ثلاثة ملاعب، وتميزت الجولة الأولى بالكثير من الإثارة والمفاجآت في النتائج.

ففي اليوم الأول، انتهت مباراة الافتتاح بتعادل فريقي الريف والبليدة، وتمكن الطليعة من كسب نقاط المباراة بفوزه على الحصن بنتيجة ثلاثة لصفر، كما تمكن النصر من تخطي سدادب بهدف نظيف، وانتهت مباراة العراقي والركزة بفوز العراقي بثلاثية نظيفة.

وفي اليوم الثاني من البطولة، انتهت المباراة الأولى بالتعادل بين الجبية والقرين، وتفوق القادسية على الاتحاد بهدف نظيف، وتفاجأ الجبيل بهزيمة من الهجر بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، وانتهت المباراة الأخيرة بفوز النهضة على السلام بهدف مقابل لا شيء.

وفي اليوم الثالث، كان الفوز من حليف العراقي، الذي تفوق على الريف بنتيجة ثلاثة مقابل هدفين، كما استطاع العينين دك شباك الركزة بخماسية نظيفة، وتلقى الطليعة هزيمته الأولى من النصر بنتيجة هدفين لصفر، كما تمكن السليف من الفوز على سدادب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقد تميزت المباريات بالحضور الجماهيري الكبير وبتنوع الأهازيج التشجيعية رغم حرارة الجو المرتفعة هذه الأيام.