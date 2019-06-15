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"ميسي اليابان" في تشكيلة ريال مدريد

السبت 15 يونيو 2019 07:55 م بتوقيت مسقط

"ميسي اليابان" في تشكيلة ريال مدريد

طوكيو - رويترز

انضمَّ المهاجم الياباني تاكيفوسا كوبو -18 عاما- إلى ريال مدريد، ورحب النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "بأحد أبرز المواهب الواعدة في العالم".

ولم يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت أن ريال دفع مليوني يورو (2.25 مليون دولار) لنادي طوكيو ومن المتوقع ضم كوبو بعقد يمتد لخمس سنوات. وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه على الإنترنت: "سيدعم تاكيفوسا كوبو صفوف الفريق الثاني (كاستيا) في الموسم المقبل". وأضاف: "إنه لاعب موهوب بدرجة هائلة في مركز لاعب الوسط المهاجم ويحظى برؤية رائعة وسرعة فائقة"، وظهر كوبو -الذي خاض مباراته الدولية الأولى أمام السلفادور في وقت سابق هذا الشهر- بشكل مميز مع طوكيو متصدر الدوري الياباني".

ويوجد كوبو حاليا في البرازيل مع منتخب اليابان للمشاركة في كأس كوبا أمريكا ويستعد لخوض أول مباراة ضد تشيلي غدا الإثنين. ولا يشكل ريال مدريد محطته الأولى في إسبانيا؛ حيث انضم كوبو إلى أكاديمية لاماسيا الشهيرة الخاصة بالغريم برشلونة في سن التاسعة. وأكد كوبو أنه من الشرف له مقارنته بليونيل ميسي لاعب برشلونة، رغم أنه لم يصل بعد لمستوى النجم الأرجنتيني. وقال في تصريحات للصحفيين من ساو باولو:  إن هذا يدعو للفخر ويشرفني، ولكني مازلت بعيدا عن هذا المستوى. أريد التركيز على تحسين القدرات التي أحظى بها حاليا.

وعلق كوبو -البالغ 18 عاما، والذي يعد أصغر لاعبي المنتخب الياباني- على مواجهة تشيلي، غدا، في مستهل مشوار المنتخب بكوبا أمريكا، مشيرا إلى أن "لا روخا" هو حامل لقب البطولة آخر نسختين ويتمتع بـ"عقلية قوية".

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